GoldKnights presenta The Last Oricru, nuovo RPG cooperativo

Prime Matter e GoldKnights sono felici di rivelare pubblicamente un primo assaggio di gameplay del loro prossimo titolo, l’action RPG “The Last Oricru“. Sviluppato a Praga, Repubblica Ceca, The Last Oricru porta i giocatori nel meraviglioso mondo fantascientifico/medievale di Wardenia. Assumeranno il ruolo di Silver, “naufragato” anni prima su questo misterioso pianeta. Quale fardello deve portare Silver, quale mistero circonda il pianeta e qual è il suo ruolo in questo gioco di potere, deve ancora essere scoperto. Le tue scelte contano! Poiché i giocatori saranno in grado di influenzare direttamente l’esito del gioco con le loro decisioni e azioni. Questa esperienza per giocatore singolo e coop (offline) è un titolo della nuova premium label “Prime Matter” di Koch Media.

Il nuovo video di gameplay introduce gli elementi chiave del gioco trasportando i giocatori nel bel mezzo della sanguinosa guerra civile per la supremazia in Wardenia. The Last Oricru è un gioco di ruolo d’azione con una forte enfasi sulla narrazione interattiva e sulle scelte dei giocatori. Svegliandosi nel mondo fantascientifico/medievale di Wardenia, i giocatori si troveranno nel bel mezzo di una massiccia guerra civile per la supremazia sul pianeta.

Combattimenti duri, scontri massicci e un’oscura cospirazione oscurano l’area un tempo così pacifica. Scegli la tua strada, schierati con le diverse fazioni o tradiscile, influenza l’esito della guerra: la tua scelta conta! The Last Oricru è concepito sia come esperienza per giocatore singolo che coop.