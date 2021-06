Call of Duty: leak trapela da Battle Net

Si avvicina quel periodo dell’anno in cui il nuovo titolo della saga di Call of Duty potrebbe essere annunciato da un giorno all’altro, ma finché il reveal non sarà ufficiale, ci dovremo accontentare dei leaks.

Un affidabile insider e leaker, Tom Henderson, ha trovato tracce del prossimo titolo della saga pianificato per il 2021 su Battle.net, dopo che è stato aggiunto alla piattaforma il 29 Giugno.

Ovviamente, il titolo non è giocabile e appare semplicemente come build dello sviluppatore con allegati vari codici numerici. Ciò che è interessante è il codename, accompagnato da un logo.

I fan non dovrebbero essere troppo esaltati da questi leaks, poiché il sottotitolo Slipstream è probabilmente solo un nome in codice e non il nuovo titolo della saga.

Come sottolinea Henderson, il logo va a richiamare la seconda guerra mondiale, ciò si aggiunge alle precedenti voci che circondano il nuovo titolo, una in particolare dice che il gioco si chiamerà Vanguard e verrà ambientato nella seconda guerra mondiale. In più, lo sviluppo è in mano a Sledgehammer Games, che ha già rilasciato il capitolo WWII nel 2017.

Di recente sono emersi leak anche dal noto TheMW2Ghost, afferma che la mappa London Docks di WWII sarà presente all’interno di Vanguard sotto forma di DLC. Ha anche continuato affermando che una versione della seconda guerra mondiale della mappa preferita dai fan sarà presente nel nuovo titolo.

Per ora però, tutto ciò che sappiamo è che un nuovo titolo della saga è stato confermato per il 2021 da Activision, ed ora è apparso su Battle.net con il nome in codice di Slipstream.