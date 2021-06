Rainbow Six Extraction: ecco un nuovo video gameplay

Nel corso delle recenti ore, Ubisoft ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a Rainbow Six Extraction, titolo che giungerà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 16 Settembre su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. Ebbene, in questo nuova video clip, i giocatori possono nuovamente ammirare l’opera della casa francese, la quale avrà una coop per un massimo di 3 giocatori.

Per evidenziare le maggiori peculiarità della produzione, Ubisoft ha invitato NarcolepticNugget e King George a testare Rainbow Six Extraction, in cui si vedono i diversi operatori del titolo entrare in azione e fermare questa nuova minaccia biologica. Inoltre, nei giorni precedenti, l’azienda ha anche pubblicato dei video gameplay dedicati interamente agli operatori Ela e Sledge, conosciuti soprattutto nello shooter online Rainbow Six Siege.