Final Fantasy: il capitolo 5 e 6 verranno rimossi da Steam

Non è una novità che i porting su PC di Square Enix dei classici giochi della saga di Final Fantasy siano poco brillanti, nonostante ciò chi vuole recuperare o rigiocare le versioni originali, dovrebbe fare in fretta a comprarli. Da poco sono state aggiornate le pagine Steam del capitolo 5 e 6, per informare i potenziali acquirenti che non saranno più acquistabili dopo il 27 Luglio.

Perché la rimozione dallo store? A causa dell’imminente Final Fantasy Pixel Remaster, che funge da raccolta rimasterizzata per i capitoli della saga dall’1 al 6. I titoli inizieranno a essere lanciati uno per uno a Luglio, a partire dal primo.

Square Enix sta cercando di incoraggiare i clienti ad aspettare e acquistare la versione Pixel Remaster invece degli originali.

Non c’è ancora una data d’uscita per i due titoli che verranno rimossi a breve, anche se sulle rispettive pagine Steam si può trovare scritto “presto”. In una presentazione trapelata di recente, è stato confermato che i personaggi in pixel art per ogni titolo sono stati completamente rimasterizzati grazie al veterano pixel artist Kazuko Shibuya.

Potrebbero essere le versioni che tutti i fan su PC stavano aspettando, per scoprire o rigiocare gli albori di questa celebre saga videoludica.