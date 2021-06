Anna’s Quest: disponibile da oggi su console

Dopo il suo debutto su PC nel 2015, l’avventura punta e clicca Anna’s Quest arriva oggi anche su console. Il titolo pubblicato da Daedalic Entartainment e sviluppato da Krams Design (che a febbraio avevano annunciato il loro nuovo lavoro, The Big Hollow) è infatti disponibile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per l’occasione il publisher tedesco ha fatto uscire un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione de gioco tramite il PlayStation Store:

Draghi, streghe, troll… nessuno può fermare Anna. Grazie a telecinesi, un uso non convenzionale degli strumenti di tortura, un talento per l’improvvisazione e l’aiuto di una losca volpe, si fa strada a testa bassa. Comunica con i defunti, taglia i rifornimenti di birra delle taverne locali e sbatte le vecchiette dietro le sbarre…

Il mondo che l’autore Dane Krams ha creato per il suo debutto sul palco dello sviluppo videoludico non è morbido come potrebbe sembrare. Ma in realtà Anna è una bambina buonissima… oppure no? Tutto è iniziato con la liberazione di un orsacchiotto parlante…

Anna’s Quest racconta una lugubre storia disegnata a mano e arricchita con un pizzico di autoironia.

• Inventario illimitato con un posto speciale per un cucciolo di drago

• Vandalismo da quattro soldi

• Scopri la bellezza interiore di un Unicorno

• Magia nera e telecinesi… questa volta non solo per i cattivi!

• Esecuzioni per tutta la famiglia!

• Ironica, coraggiosa e tosta: Anna

• Classici controlli Punta e clicca con indicatori di hotspot

• Un finale magnifico (per davvero!)