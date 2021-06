GreedFall Gold Edition: ecco il trailer di lancio

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, da oggi 30 giugno è disponibile GreedFall Gold Edition, nuova versione dall’action RPG sviluppato da Spiders e pubblicato da Focus Home Interactive. Proprio il publisher ha fatto uscire il trailer di lancio del gioco, che potete vedere in fondo alla notizia.

La Gold Edition include il gioco base e la nuova espansione: La Cospirazione de Vespe, e arriva su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con risoluzione UHD che raggiunge i 4K nativi, immagini migliorate, caricamento rapido e 60 FPS in modalità prestazioni, con migrazione gratuita e trasferimento di file di salvataggio per i possessori del gioco su PS4 e Xbox One.

La Cospirazione de Vespe aggiunge storia al gioco sull’isola di Teer Fradee.

Come scritto sul PlayStation Store:

Naviga in una rete di intrighi, manipolazioni e segreti per svelare una malvagia cospirazione che minaccia l’equilibrio di potere. Esplora una regione sconosciuta dell’isola, combatti contro strane creature e affronta una nuova e malvagia fazione nemica nella tua ricerca della verità.

Questa espansione comprende una nuova regione, nuovi nemici, costumi, armi e contratti, e una narrazione piena di colpi di scena che espande l’acclamata storia di GreedFall.

• Vivi una nuova entusiasmante avventura per svelare una cospirazione

• Esplora la nuova regione di Aidág ol creidaw, conosciuta anche come “Il Sangue Infuocato”

• Trova e crea nuove armi e costumi

• Affronta nuove bestie e nemici umani

GreedFall: Gold Edition e l’espansione The de Vespe Conspiracy sono ora disponibili su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.