PlayStation Plus: rivelati i nuovi giochi di luglio 2021

Proprio in questo momento, sulle pagine del PlayStation Blog, è arrivato l’annuncio relativo alla nuova lineup dei giochi mensili legati all’Instant Game Collection del PlayStation Plus, servizio disponibile sulle proprie console di casa PlayStation. Ebbene, siamo finalmente venuti a conoscenza che i nuovi prodotti saranno scaricabili a partire dal 6 luglio.

Scendendo nello specifico, i giochi in questione sono i seguenti: Call of Duty Black Ops 4 (PS4), A Plague Tale Innocence (PS5), WWE 2K Battlegrounds (PS4). Ecco alcuni dettagli sulle produzioni in questione:

Call of Duty: Black Ops 4 offre un trio di modalità multiplayer ricche d’azione per i fan degli sparatutto in prima persona. In primo luogo c’è l’iconica esperienza multiplayer della serie che mette i giocatori uno contro l’altro in tutto il mondo. In secondo luogo, c’è l’esperienza Zombies, molto amata dai fan, che permette a te e ai tuoi amici di combattere contro i non morti. Ultimo ma non meno importante è Blackout, un’intensa modalità a grande mappa ispirata alla battle royale. Blackout riunisce personaggi, luoghi, armi e attrezzature di tutta la serie in un combattimento di sopravvivenza, il tutto con un tocco unico di Black Ops.

Il mondo della WWE è il tuo campo di battaglia con un’azione arcade sopra le righe, mentre le tue Superstar e Leggende WWE preferite combattono in ambienti interattivi in tutto il mondo. Gioca attraverso una nuova modalità storia mentre sblocchi personaggi unici e campi di battaglia. Gareggia usando abilità speciali e potenziamenti in tipi di incontri come Steel Cage, Royal Rumble e altri.

L’avventura acclamata dalla critica esce su PS5 con risoluzione nativa 4K, 60 FPS mirati, grafica altamente migliorata e caricamento veloce – e fa il suo debutto su PlayStation Plus. Segui la storia della giovane Amicia e del suo fratellino Hugo, in un viaggio straziante attraverso le ore più buie della storia. Braccati dai soldati dell’Inquisizione e circondati da inarrestabili sciami di ratti, Amicia e Hugo impareranno a conoscersi e a fidarsi l’uno dell’altro. Mentre lottano per sopravvivere contro le probabilità schiaccianti, combatteranno per trovare uno scopo in questo mondo brutale e spietato.