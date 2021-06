Dreams: arriva l’avventura di Megapenguin, che sarà portata avanti dai giocatori

In questi giorni gli account social legati a Dreams avevano lasciato degli indizi, con tanti ciottoli. Oggi MediaMolecule ha annunciato cosa c’era dietro. Si tratta di Megapenguin, un uccello muscoloso mostrato all’E3 2018. In quella situazione, gli sviluppatori facevano raccontare ai fan delle avventure in cui lui doveva essere protagonista, che loro ricreavano nel gioco.

Tutto questo si traduce con l’uscita di Megapenguin Rehatched nuova avventura che segue l’uccello muscoloso, e che inizia con lui che si è separato dalla sua flotta, precipitando da qualche parte nelle terre selvagge del Dreamiverse. A partire da oggi, si possono giocare i primi tre livelli di Megapenguin Rehatched in Dreams, che sono stati sviluppati da Media Molecule. La cosa interessante è che il resto del gioco verrà deciso dalla community. Possono essere creati nuovi livelli utilizzando gli asset appena rilasciati e inviarli a Media Molecule per la revisione. Gli sviluppatori non hanno pensato per quanto tempo durerà l’avventura, quindi il potenziale è molto alto. Ciò che vuole Media Molecule e che Megapenguin possa tornare nella sua flotta, a cui appartiene. Quello che succederà lungo la strada dipenderà interamente dai giocatori.

Per l’occasione, sui canali social di Media Molecule, è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto. Dreams è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5.