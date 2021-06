Arcsmith: annunciato il nuovo gioco di Bithell Games

Bithell Games, team di Mike Bithell (Thomas Was Alone tra gli altri) ha annunciato Arcsmith, nuovo titolo per VR giocabile con Oculus Touch e che sarà disponibile su Quest e Quest 2 a partire dal 29 luglio.

Questa la descrizione del gioco su Oculus store:

DIVENTA UN ARCSMITH Assembla oggetti futuristici utilizzando pezzi modulari, con il mastro Arcsmith Korith Dinn come riluttante mentore. Osserva la stazione diventare il punto focale di una battaglia intergalattica che potrebbe determinare il futuro dell’universo.

UNA NUOVA ESPERIENZA IN REALTÀ VIRTUALE Risolvi rompicapi tridimensionali. Equilibra calore, potenza e altre variabili durante il tuo apprendistato e usa strumenti diagnostici.

IMPARA SUL CAMPO Assimila le basi, tutto il resto dipende da te. Ingegnati nella creazione degli oggetti più (stra)ordinari della galassia. Inizia costruendo una radio, poi datti da fare con droni spaziali e generatori di antimateria per progredire. Una miriade di dispositivi attendono solo di essere creati.

UNA STORIA ORIGINALE Un racconto di amicizia e redenzione unica dai creatori dei giochi pluripremiati Thomas Was Alone e Subsurface Circular. Arcsmith è la prima settimana di un lavoro che non avresti mai sognato di svolgere.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio pubblicato sul canale YouTube di Bithell Games.