Anime: ecco i franchise che generano più ricavi nel 2021

Il mondo dei manga e degli anime è forse una delle industrie più ipercompetitive al mondo, soprattutto dal punto di vista delle vendite. Con tanta concorrenza, anche le serie più famose possono faticare a realizzare buoni incassi, e spesso i franchise sono chiamati a cavalcare l’hype del momento, per imboccare un periodo positivo.

Recentemente, un report dal Giappone ha evidenziato quale sia la classifica dei franchise più remunerativi a livello cross-mediale (considerando dunque sia le vendite del manga che i risultati dell’anime), svelando una realtà molto netta: a prendersi il primo posto è stato infatti Jujutsu Kaisen. L’opera di Gege Akutami (il cui successo potrà solo aumentare nei mesi, grazie al film) ha generato ricavi per circa 14.8 miliardi di yen (approssimativamente 133 milioni di dollari) nei primi sei mesi del 2021, staccando di pochissimo il secondo classificato, Demon Slayer, che si attesta invece sui 14.2 miliardi di yen (per la gioia di Koyoharu Gotoge). La serie di Akutami ha festeggiato il traguardo sul proprio profilo Twitter.

A partire dalla terza posizione le cifre si normalizzano, con Tokyo Revengers, l’opera di Ken Wakui che sta facendo molto parlare di sé e ha visto il debutto della sua prima stagione proprio quest’anno, che ha incassato 3.6 miliardi di yen nel primo semestre del 2021.

A seguire c’è una lunga sequela di nomi noti: al quarto posto L’attacco dei giganti di Hajime Isayama, mentre al quinto troviamo l’opera sportiva sulla pallavolo Haikyuu!! Sesto posto per One Piece di Eiichiro Oda, mentre al settimo troviamo Musume Pretty Derby, all’ottavo Love Live!, al nono Takizawa Kubuki mentre That Time I Got Reincarnated as a Slime chiude la top-10.

Rimangono fuori dalle prime dieci (ma comunque ottengono un fortissimo successo commerciale) manga e anime come Black Clover (dodicesimo), Chainsaw Man (tredicesimo), la serie dei Fate (quattordicesima), The Promised Neverland (quindicesimo), My Hero Academia (sedicesimo) e Mobile Suit Gundam (trentesimo).