Yashahime Princess Half-Demon: arriva la data d’esordio della seconda stagione

Lo scorso anno l’esordio di Yashahime Princess Half-Demon aveva lasciato in fibrillazione i fan di Inuyasha, emozionatissimi all’idea di poter finalmente avere un sequel del capolavoro di Rumiko Takahashi. L’anime è stato una rivelazione, guadagnandosi la conferma per una seconda stagione.

E finalmente sappiamo quando questa nuova stagione arriverà: attraverso il proprio account Twitter infatti, Yashahime Princess Half-Demon ha annunciato che data d’esordio per il Giappone è fissata per il 2 ottobre 2021, ma è probabile che, come è accaduto per la prima stagione, anche questa seconda iterazione della serie venga trasmessa in simulcast su Crunchyroll.

Ma l’anime non si è limitato soltanto a rivelare la sua data d’uscita: molte altre informazioni sono infatti state condivise, come quelle che riguardano la nuova opening della serie, che sarà intrepretata dal gruppo nipponico NEWS, anche se è tutto quello che è stato detto della canzone.

Dunque l’uscita delle nuove avventure delle figlie di Inuyasha e di Sesshomaru arriverà tra qualche mese: il tempo che basterà a permettervi di recuperare, se ancora non l’avete vista, la prima stagione della serie, disponibile su Crunchyroll (così come l’intero anime di Inuyasha).

La storia si focalizza su Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, e su Towa e Setsuna, le figlie di Sesshomaru. Queste ultime verranno separate da un tunnel spazio-temporale che porterà Towa nel Giappone moderno, dove verrà crescuta dal fratello di Kagome, Sota. Setsuna invece rimarrà nel Giappone feudale infestato di mostri e demoni, diventando una cacciatrice infallibile al servizio di Kohaku. La giovane però dimentica completamente il suo passato, e così quando, dieci anni dopo, il passaggio si riapre e Towa torna a cercare sua sorella, si ritroverà di fronte una sconosciuta. Riusciranno le due, con l’aiuto dell’abile cugina, a riconquistare il loro passato perduto?

Lo scopriremo soltanto nella nuova stagione di Yashahime Princess Half-Demon! Ora finalmente sappiamo quando inizierà!