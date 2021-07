Platinum End: nuovo anime dai creatori di Death Note

Non c’è sodalizio più affiatato e di successo nel mondo del manga di quello tra Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Dopo aver creato l’iconico manga Death Note, a tutt’oggi considerata una delle migliori opere del medium (tanto che avrà un secondo adattamento cinematografico, più aderente all’originale) i due sono tornati a collaborare a Bakuman, altra opera che ha riscosso un discreto successo (anche se non paragonabile al capolavoro dei due). A partire dal 2017 i due sono tornati a lavoro insieme su un nuovo progetto, Platinum End, un manga che è terminato quest’anno e che sta per avere un adattamento animato.

La storia di Platinum End ruota intorno a Mirai, un giovane colpito da una forte depressione a causa della morte prematura dei suoi genitori e degli abusi subiti dai suoi tutori. Dopo aver tentato il suicidio gettandosi da un grattacielo, Mirai verrà salvato dal suo angelo custode, Nasse, che lo doterà di straordinari poteri, dando inizio a una terribile ordalia, durante la quale Mirai dovrà affrontare altri dodici candidati per diventare un nuovo dio.

L’anime sarà prodotto dallo studio d’animazione Signal.MD, lo stesso di FLCL Progressive, e farà il suo esordio nell’ottobre 2021, terminando poi a marzo 2022. La serie adatterà l’intero arco narrativo del manga dall’inizio alla fine.

Un’anime che verrà atteso con trepidazione dai fan della coppia d’oro del manga nipponico: Ohba e Obata saranno stati in grado di tenere fede al loro nome e al loro successo creando l’ennesima storia irrinunciabile per tutti gli appassionati? Il viaggio di Mirai verso la divinità sarà in grado di incollarci allo schermo come quello di Light Yagami? Non possiamo far altro che aspettare per scoprirlo.