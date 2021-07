Anime: cifre da record raggiunte durante un’asta!

La costante ascesa di popolarità del medium degli anime in giro per il mondo sembra non conoscere freni, tanto che l’occhio dei collezionisti ha iniziato a posarsi su alcuni dei pezzi storici di queste opere. E la casa d’aste Heritage Auctions ha fiutato l’affare. Ma nemmeno loro si sarebbero mai aspettati il successo che ha avuto la loro ultima asta.

Con pezzi esclusivi provenienti da titoli storici come Akira, Il mio vicino Totoro di Studio Ghibli, Astro Boy, Dragonball, Ghost in the Shell, Pokemon, Vampire Hunter D e The End of Evangelion, l’asta tenuta da Heritage Auctions ha raggiunto delle cifre record, assommando milioni di dollari.

JimLentz, direttore della sezione Arte Animata di Heritage Auctions è voluto scendere nel dettaglio riguardo ai risultati raggiunti da quest’asta, che ha permesso ai partecipanti di assicurarsi delle pietre miliari della storia del medium:

“La vendita è stata un successo assoluto. Si tratta del punto di partenza ufficiale per istituire la categoria ‘Arte Anime e Cose Cool’ come uno standard per le prossime vendite alla Heritage Auctions. Abbiamo già pianificato delle vendite di questo genere. Mio figlio, da sempre fan degli anime, mi ha chiamato e mi ha detto ‘Te lo avevo detto papà!’. Come padre di quattro figli, mi ricordo bene le cacce ad elusive action figures di Dragonball per tutti i miei ragazzi quand’erano più giovani, questa è stata una delle mie vendite preferite di sempre, dal momento che tutti i miei figli hanno guardato questa vendita insieme a me”

Lentz ha anche spiegato quali fossero alcuni dei pezzi messi all’asta durante questo evento unico: