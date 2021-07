IIDEA dice la sua a proposito del boom di domande per il First Playable Fund

Ricordate l’iniziativa del Ministero dello Sviluppo economico per stanziare, tramite contributi a fondo perduto, lo sviluppo di videogiochi sul territorio italiano? Quello chiamato First Playable Fund? Dopo circa tre ore dall’apertura dello sportello, avvenuta alle ore 12.00 del 30 giugno, i 4 milioni di euro stanziati sono finiti in sole circa 3 ore, con non poco dispiacere di IIDEA, leader del settore in Italia.

Il Mise ha quindi chiuso lo sportello e fermato le domande, ma consiglia comunque di tenersi aggiornat sul sito del Ministero dello Sviluppo economico nel caso vengano disposti altri fondi alla riapertura dello sportello. IIDEA non poteva non dire la sua, essendo il primo nome in Italia quando si parla di videogiochi.

Fondo Intrattenimento Digitale: fondi insufficienti per coprire le esigenze del settore, necessario l’immediato rifinanziamento della misura di sostegno promossa dal MISE e gestita da Invitalia e il potenziamento della sua dotazione finanziaria.



IIDEA, c’è da dire, vede da un lato la grande partecipazione come un fattore assolutamente positivo, attestando la volontà di moltissimi italiani di voler sviluppare e crescere in questo magnifico settore. Dall’altro lato, però, la società rimane stizzita se si pensa alla fin troppo esigua cifra messa a disposizione.

