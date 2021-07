Dream Engines Nomad Cities Recensione: attiva i motori e vola con la tua Città

Era da tempo che non mi imbattevo in un gioco come Dream Engines Nomad Cities, dove l’esplorazione va di pari passo con la strategia, con questa che è indispensabile per ottenere le risorse necessarie a sviluppare la propria Città Volante. Quando si pensa ai giochi di strategia, vengono subito in mente titoli come Age of Empires e simili. Questi titoli hanno una cosa in comune: scegliere la strategia migliore per costruire il proprio regno, ottenere risorse e difendersi dagli assalti nemici.

A differenza di molti giochi strategici però, in Nomad Cities non basta raccogliere risorse affrontando i nemici in una modalità Campagna. In questa IP sviluppata da Suncrash Studio, dovrete sopravvivere esplorando una terra infestata da Dream Plagues (Incubi) con lo steam bot Tiny mentre raccogliete rottami, cercate risorse da sfruttare e indagate sulle misteriose Ruin of the Ancients.

Dream Engines Nomad Cities: il Core City, Motore delle attività cittadine

Il Core City viene considerato il Motore (Engine), intorno al quale vengono svolte le attività principali necessarie per sviluppare la vostra città e che provvede alle esigenze dei cittadini di cui siete responsabili. Il compito principale del Core è fornire energia ed elettricità alla vostra città! Senza energia, infatti, non è possibile produrre i beni di prima necessità come il cibo o il legname. Il Core è necessario anche per far funzionare i Generatori e i Flussi di Energia collegati ai Motori della città, necessari per volare e spostarsi in un’altra area (che è possibile scegliere da una lista predefinita). L’energia del Core è necessaria anche per permettere al vostro personaggio, per recuperare energia, durante o dopo una battaglia.

Esplora e difendi: quale è la strategia migliore da utilizzare?

Dream Engines Nomad Cities è un platform strategico dove l’obbiettivo principale è costruire e difendere la vostra città volante. Inizialmente è possibile scegliere una sola civiltà, i Junk Lords (disponibile di default), mentre le altre (Dream Weavers e Teslacrats) sono disponibili più avanti durante il gioco o tramite aggiornamenti. Nel titolo esistono ben nove livelli di difficoltà, tra cui Still Learning (impostato di Default), Relaxed (per i giocatori che vogliono dedicarsi principalmente all’esplorazione), Economic Challenge, Hard, Dream Plagues e Custom. Prima di iniziare una partita, è possibile personalizzare alcuni parametri dalle impostazioni e i rating di comparsa di risorse e nemici. Tra le varie impostazioni è possibile scegliere se attivare o meno la modalità Ironman. Quando questa modalità è attiva, avrete a disposizione solo uno slot per il salvataggio e in caso di sconfitta, il gioco provvederà a cancellare i vostri progressi e a farvi ricominciare sempre tutto da zero, mentre se Ironman è disattivato avrete a disposizione più slot per il salvataggio. In caso di sconfitta, il gioco riprenderà dall’ultimo salvataggio! In qualità di leader, avrete la possibilità di controllare uno Steam bot di nome Tiny mentre esplorate e cercate risorse in terre selvagge infestate da Dream Plagues e progettate un sistema di produzione automatizzato per aiutare la città a crescere e a prendersi cura dei bisogni della vostra gente. Potrete inoltre fare ricerche su nuove tecnologie, potete creare nuove attrezzature e costruire enormi fortificazioni in una battaglia senza fine per la sopravvivenza. Durante il gioco è possibile utilizzare due modalità: la prima è Management Mode, che permette di accedere ai comandi per costruire gli edifici e per gestire la vostra Città. Nella Management Mode, la barra principale si trova nella parte inferiore dello schermo. Il Build Menu (utilizzato per Edifici e Strutture), si trova posizionato nella parte inferiore sinistra dello schermo. In questa modalità potete costruire nuovi edifici, fare Ricerche su nuove tecnologie, migliorare e riparare gli edifici già esistenti. Questa modalità è necessaria per creare gli edifici e le strutture che produrranno i beni di prima necessità per i tuoi cittadini e per lo sviluppo della Città. L’altra modalità, si chiama Combat Mode e come è facile intuire, in questa modalità puoi esplorare liberamente la mappa e le aree circostanti in cerca di risorse. Nella Combat Mode potete usare inizialmente due tipi di attacchi. Il primo è un attacco ravvicinato, l’altro è un attacco a distanza. Potete ampliare i tipi di attacchi o gli oggetti che Tiny utilizza fino ad un massimo di cinque. Sia gli oggetti, che le armi vengono create attraverso le Ricerche del Management Menu. Parliamo dei nemici: dovrete fare anche attenzione ai Dream Plagues che incontrate durante l’esplorazione. I Dream Plagues attaccano sempre a gruppi, sia quando il vostro Steam bot è in esplorazione, sia durante i loro Raid (Assalti) alla vostra Città. L’obbiettivo dei Dream Plagues è quello di rallentare la costruzione della Città, distruggendone gli edifici e ostacolando la vostra esplorazione.

Costruire e far crescere la Città Volante

In Dream Engines Nomad Cities, è necessario prestare la massima attenzione, non solo ai nemici che possono attaccare con Assalti (Raid), ma anche a come vengono sistemati gli edifici. Dovete sempre collegare le varie attività, sia tra loro che con il Core City. In questo modo è più facile accumulare risorse per sviluppare e far crescere la Città Volante. Sono necessarie anche le Ricerche, per sviluppare nuovi metodi e tecnologie: questi saranno di supporto per la difesa e lo sviluppo, come il sostentamento della tua gente. Una città infatti, non si costruisce solo con macchine ed edifici. Sono indispensabili anche la forza umana, soprattutto gli operai che permettono ai macchinari di funzionare e si occupano delle riparazioni quando vi trovate in Management Mode. Dovete anche tenere conto dei cambiamenti climatici presenti nelle varie zone (come le Tempeste di Sabbia). Questi mutamenti improvvisi possono creare condizioni avverse per l’esplorazione (e quindi la raccolta di risorse), come anche per lo sviluppo. La città, se si sentirà in pericolo, prenderà il volo e si sposterà in un’altra zona più sicura. Questo porterà ad un rallentamento dello sviluppo, poiché dovrete cominciare l’esplorazione di una nuova mappa. Sono presenti, al momento solo due zone, Blight lands e Desert. Ogni zona presenta due parametri. Il primo parametro è il livello di Raid dei Dream Plagues (più aumenta, più la zona è difficile). Il livello può variare da un minimo di uno a un massimo di due. Il secondo parametro, presenta le risorse disponibili e la quantità presente. La grafica del gioco si presenta abbastanza pulita, sia in Management Mode, con la visuale aerea della telecamera, che in Combat Mode, dove è possibile anche ruotare la telecamera per ottenere una visuale frontale. Il gameplay è molto semplice, poiché le azioni sono limitate ai movimenti per spostare Tiny, ai pulsanti del mouse per attaccare e ai pulsanti della tastiera per sviluppare e costruire la città.

PIATTAFORME: PC

SVILUPPATORE: SUNCRASH STUDIO

PUBBLISHER GAMERA GAME

Dream Engines: Nomad Cities è un vero titolo di strategia e sopravvivenza, dove serve molta pazienza e tempo per ragionare sulla strategia adeguata da utilizzare. Non basta andare solo in esplorazione o costruire le strutture adeguate, poiché a causa di fattori come i cambiamenti climatici, tutto può cambiare. In questo gioco è necessario ragionare. Purtroppo a causa della sua semplicità nel gameplay, la situazione diventa troppe volte ripetitiva e stancante (alcune volte anche noiosa). Dover ricominciare l’esplorazione da zero di una mappa, dopo che la Città Volante si è spostata (soprattutto se decide di spostarsi automaticamente), non crea sempre le migliori condizioni per l’esplorazione e la raccolta di risorse, né per lo sviluppo della Città. Il titolo può migliorare ancora, aggiungendo nuove aree (oltre alle solite), come anche nuove armi di default per Tiny. Speriamo che in futuro il gioco goda di aggiornamenti e migliorie che possano rendere il gameplay più divertente.