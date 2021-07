Blaster Master Zero 3: disponibile nuovo gameplay trailer

Blaster Master Zero 3 arriverà tra meno di un mese e Inti Creates, ben conoscendo il passato della serie, glorioso e carico di fan, non vede l’ora di pubblicarlo. Non prima, però, di aver mostrato ancora una volta il gameplay dell’action misto ad un metroidvania vecchia scuola.

Intanto, mentre in calce potete dare un’occhiata al suddetto trailer, Inti Creates ha fornito una ricca panoramica del gioco che potete trovare qui sotto.

La vetta della devastazione mutante è qui!

In BMZ 3 è il momento di vestire i panni di Jason, il protagonista della serie, saltare a bordo del blindato da combattimento G-SOPHIA SV ed esplorare il mondo che ti circonda in modalità visuale laterale, per poi avventurarti a piedi nelle viscere di numerosi dungeon in modalità top-down! Con tante nuove armi e abilità a disposizione, Blaster Master Zero 3 offre avventure più entusiasmanti che mai grazie al suo mix di azione a scorrimento laterale e top-down!

In BMZ 3 incontriamo ancora una volta Jason, il protagonista della serie. Dovrà tornare sul pianeta Sophia, dove tutto è iniziato, per salvare l’eroica Eve in questo esplosivo finale della trilogia di BMZ.

– Siamo giunti al finale della Saga di Jason!

Dalle profondità della Terra fino allo spazio e ora oltre i varchi dimensionali, questa affascinante saga intergalattica giunge alla sua epica conclusione!

– “Inverti” la situazione con il sistema VIV per aprire una nuova strada verso il futuro!

Jason ora ha il potere di attraversare le dimensioni!

Con il nuovo sistema VIV, avventurati nello spazio sovradimensionale e supera le aree più difficili usando come guida la potenza dell’ ‘inversione’

Blaster Master Zero 3 sarà disponibile a partire dal 29 luglio su Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games.