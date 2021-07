AI The Somnium Files nirvanA Initiative ufficialmente annunciato da Spike Chunsoft

Soltanto ieri vi avevamo informato riguardo un nuovo e misterioso sito aperto da parte del team di Spike Chunsoft. Il sito teaser nascondeva un puzzle da risolvere ma, alcuni utenti molto curiosi, sono andati a spulciare tra il codice sorgente, anticipando (ad oggi, possiamo dirlo) l’annuncio ordierno di AI The Somnium Files – nirvanA Initiative.

Ebbene, proprio come visto dal codice sorgente, il titolo annunciato è effettivamente il sequel della saga investigativa. L’annuncio ufficiale è arrivato in queste ore e, al momento, si sa che verrà pubblicato sia fisicamente che digitalmente nella primavera del 2022 su Xbox One, Nintendo Switch, PC e PS4.

Qui sotto potrete trovare alcune immagini ufficiali pubblicate direttamente da Spike Chunsoft e Numskull Games. In fondo, alla fine, potrete trovare il trailer ufficiale di AI The Somnium Files – nirvanA Initiative.