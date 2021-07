Blue Fire: annunciata la data d’uscita per Xbox One, “presto” arriverà per PS4

Un action adventure che s’è fatto strada grazie a PC, Nintendo Switch e Google Stadia, Blue Fire, sta per approdare anche sulle console current-gen di Microsoft e Sony, Xbox One e PlayStation 4. Graffiti Games e Robi Studios, rispettivamente publisher e sviluppatore, hanno infatti annunciato la data d’uscita per le console, però c’è un “però”.

Se da un lato, il team ha segnato come data da calendario il 9 luglio per l’uscita sulla console Microsoft, dall’altro non ha ancora accennato ad un numero per la versione PS4, soffermandosi ad un “presto” per la suddetta console.

Ricordiamo che la versione PS4 fisica del titolo in questione avrebbe dovuto vedere la luce assieme a quella Nintendo Switch. In attesa di saperne di più, GamesVillage vi informa che Blue Fire, come accennato in apertura, è anche disponibile per Switch, PC tramite Steam e Google Stadia.

Ti aspetta un mondo oscuro – Viaggia attraverso lo spettrale mondo di Penumbra ed esplora le diverse aree popolate da orde di nemici di ogni genere. Supera sfide e missioni, raccogli collezionabili e molto altro in questo gioco in stile platform 3D!

Intraprendi uno straordinario viaggio attraverso il regno desolato di Penumbra e scopri i segreti nascosti di questa terra abbandonata. Esplora templi mistici, incontra i superstiti e affronta missioni uniche per ottenere preziosi oggetti. Durante il percorso dovrai sconfiggere spaventosi nemici, vagare per terre misteriose e abbandonate, evitare trappole mortali e imparare a muoverti in modo intelligente.

Un mondo infestato

Sconfiggi spaventosi nemici

Affronta pericolosi avversari con diversi stili di combattimento e non tirarti indietro nelle difficili battaglie contro i boss.

Incontra gli strani superstiti

Il regno di Penumbra è piombato nell’oscurità da molto tempo, ma i sopravvissuti alla sua caduta ti aiuteranno, nel corso del tuo viaggio, a sbloccare preziose ricompense.

Collezionabili

In passato Penumbra era un regno ricco e lussureggiante. Potrai quindi trovare numerosi oggetti da recuperare, collezionare, vendere, scambiare o comprare.

Potenziamenti

Nessun guerriero può affrontare le oscure avversità di Penumbra senza un equipaggiamento adatto. Potenzia le tue spade, raccogli preziosi amuleti e sblocca nuove abilità per trasformarti in un guerriero di valore.

Perso nel Vuoto

Lontano da Penumbra c’è una terra abbandonata chiamata Il Vuoto. Esplora il regno in cerca delle entrate per raggiungerla e affronta complesse sfide in stile platform che richiedono grandi abilità, ma premiano con preziose ricompense.