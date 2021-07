Diablo IV: il character design è al centro dell’aggiornamento sullo sviluppo

Diablo IV quasi sembrava un miraggio, un tempo. Ora invece è sempre più vicino e, sebbene non si possa dire (ancora) che sia del tutto “realtà”, possiamo perlomeno respirare e affermare con certezza che, per la gioia di migliaia e migliaia di fan, esiste.

Esiste eccome, visto che Blizzard ha deciso di tenere aggiornata la folta community tramite il blog ufficiale, dando di tanto in tanto la possibilità di sbirciare nello sviluppo dell’atteso ARPG. A questo giro, il team di sviluppo californiano ha deciso di approfondire un aspetto sempre caro a tutti e importantissimo in un mondo così bello come quello di Diablo: il character design, l’arte che si nasconde dietro la creazione dei personaggi.

Il direttore di gioco Luis Barriga, al direttore artistico John Mueller, al direttore artistico associato dei personaggi Nick Chilano e al capo grafico dei personaggi Arnaud Kotelnikoff mentre rivelano nuove opere e ci spiegano l’approccio che il team ha adottato per l’aspetto estetico delle classi e degli orribili mostri che si aggirano a Sanctuarium.

Diablo IV permetterà ai giocatori di personalizzare i propri personaggi come mai prima d’ora in Diablo, dando loro la possibilità di creare un personaggio unico, ma fedele all’immaginario della classe.

Il ritorno dell’oscurità è il passo fondamentale che si cela dietro lo sviluppo di Diablo IV, divenenvo chiave modificatrice di tutto il design dietro il gioco, con il team di sviluppo si sta assicurando che i mostri siano raccapriccianti e terrificanti, senza perdere il marchio stilistico per cui i giochi Blizzard sono conosciuti in tutto il mondo.

Il PBR (ovvero physically based rendering, tecnologia dei motori grafici e ormai in uso da svariato tempo) dà tutt’oggi ottimi risultati, essendo la tecnologia prima usata per la creazione dei “materiali” e Blizzard ne fa ampio uso, soprattutto considerando che il motore usato farà girare anche i filmati di gioco.

Qualora voleste vedere di più di Diablo IV, visitate pure il blog accennato sopra o, ancora, a questo indirizzo è possibile consultare il sito web ufficiale. Purtroppo poco o nulla si sa dell’uscita, delle piattaforme ed altro, ma GamesVillage vi terrà informati. Infine, andate subito a leggere la nostra intervista agli sviluppatori!