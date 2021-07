Metallic Child esce il 16 settembre su Nintendo Switch e PC

Il gioco d’azione rogue like Metallic Child verrà lanciato digitalmente per Switch e PC tramite Steam il 16 settembre, seguito da PlayStation 5 e PlayStation 4 nel 2021, hanno annunciato l’ editore Crest e lo sviluppatore Studio HG. La versione per PlayStation 5 è stata recentemente annunciata. Di seguito una panoramica del gioco, tramite il suo sito Web ufficiale:

Dopo aver iniziato il gioco, vi connettete con l’androide Rona che sta cercando aiuto nell’Universo. Utilizzando di varie armi e abilità per sconfiggerei i nemici, vi avvicinate alla verità dietro la ribellione. Siete i soli che possono aiutarla.

Caratteristiche Principali

Azione Rogue like : Per aiutare Rona, dovete fare buon uso di numerose armi e oggetti, nonché dell’equipaggiamento circostante. Ogni arma ha le sue abilità uniche. Usando le armi e padroneggiando la potente tecnica di presa, sarete in grado di partecipare alle battaglie. Inoltre, sono presenti vari livelli di difficoltà per i giocatori, in modo che anche coloro che non sono bravi nei generi rogue like e nei giochi d’azione possano divertirsi con questo gioco.

: Per aiutare Rona, dovete fare buon uso di numerose armi e oggetti, nonché dell’equipaggiamento circostante. Ogni arma ha le sue abilità uniche. Usando le armi e padroneggiando la potente tecnica di presa, sarete in grado di partecipare alle battaglie. Inoltre, sono presenti vari livelli di difficoltà per i giocatori, in modo che anche coloro che non sono bravi nei generi rogue like e nei giochi d’azione possano divertirsi con questo gioco. Epic Boss Battles : Sconfiggete il boss per ottenere il Core Jam che trasporta un’enorme quantità di energia. Nel gioco appariranno più di 10 tipi di boss, ognuno dei quali possiede abilità uniche e spettacolari. Ottenere il Core Jam dopo aver sconfitto il boss, ti permette di acquisire anche le loro abilità!

: Sconfiggete il boss per ottenere il che trasporta un’enorme quantità di energia. Nel gioco appariranno più di 10 tipi di boss, ognuno dei quali possiede abilità uniche e spettacolari. Ottenere il Core Jam dopo aver sconfitto il boss, ti permette di acquisire anche le loro abilità! Vari nuclei : varie funzioni sono nascoste all’interno della sfera contenente energia Nucleo . Rona può acquisire nuovi poteri assorbendo altri robot! A seconda del nucleo da installare, anche le prestazioni di Rona cambieranno di conseguenza. Provate a combattere i nemici con strategie diverse in ogni battaglia!

: varie funzioni sono nascoste all’interno della sfera contenente energia . Rona può acquisire nuovi poteri assorbendo altri robot! A seconda del nucleo da installare, anche le prestazioni di Rona cambieranno di conseguenza. Provate a combattere i nemici con strategie diverse in ogni battaglia! Storia e missioni: Potete controllare Rona da remoto dopo che vi siete connessi con lei. Aiutate Rona e risolve la massiccia ribellione in corso nel Life Stream. Incontra varie persone con Rona e scopri la verità nascosta nel Life Stream!

Metallic Child sarà disponibile per Switch e PC tramite Steam dal 16 settembre.