League of Legends: pubblicata l’anteprima della patch 11.14

A quasi una settimana dalla patch 11.13 di League of Legends, Riot Games sta già testando nuove modifiche per il prossimo aggiornamento. La patch 11.14 cercherà di apportare una quantità significativa di modifiche al bilanciamento, in particolare per quei campioni che sono stati duramente colpiti dai nerf di mobilità nella versione 11.13.

In un recente tweet, il designer capo del gameplay di League of Legend, Jeevun Sidhu, ha fornito tutti i dettagli del prossimo aggiornamento.

Darius, Garen e Graves saranno nella lista dei buff questa volta, mentre Lillia riceverà corposi aggiornamenti per aiutarla a spingerla più come corsia che da giungla nel meta che cambia.

Inoltre, i nerf di Akali arriveranno anche sui server live e gli sviluppatori di League of Legends cercheranno di migliorare leggermente il meta dell’assassino di corsia centrale nell’11.14.

Tuttavia, è importante notare qui che tutte le modifiche menzionate sono provvisorie e potrebbero non essere presenti nella versione finale della patch 11.14 di League of Legends. Di seguito una panoramica delle modifiche provvisorie:

#1. Buff di sistema di League of Legends:

Akali:

L’abilità Q (Attacco a Cinque Punte) non può più essere lanciata durante la riduzione del danno di E (Capriola Shuriken). Danno massimo di R (Esecuzione Perfetta) è ridotto da 225 – 645 a 180 – 600.

Lillia e Irelia ricevono corposi aggiornamenti nella patch 11.14.

Lilia

Abilità Passiva: Bastone dei Sogni

Nuovo effetto: Lillia cura da 18 a 120 HP (.1 5% AP), per tutta la durata contro mostri grandi; da 12 a 189 (+6% AP) contro i campioni. Lillia può curarsi solo da un mostro alla volta. Danno 5% della salute massima » 6% + 1 5%/100 PA della salute massima (cap mostro invariato) La cura è efficace al 33% per ogni fonte oltre la prima.

Irelia

Salute ridotta da 580 a 520 Resistenza magica ridotta da 32 a 28 HP per livello aumentata da 95 a 110.

Abilità Passiva: Fervore di Ionia

Velocità d’attacco per pila ridotta da 8/12/16% in base al livello a 7,5/13,75/20% in base al livello

Danni ridotti da 15-66 (+25% attacco fisico) a 10-61 (30% attacco fisico bonus)

League of Legends è disponibile per PC.