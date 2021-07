Persona 4 Golden ha superato il milione di unità vendute su Steam

L’anno scorso in questo esatto periodo, il gioco di ruolo giapponese Persona 4 Golden aveva raggiunto i 500 mila giocatori tramite la piattaforma di Steam. Recentemente è stato stilato da Atlus, la software house del titolo, un resoconto finanziario che attesterebbe il milione di unità raggiunte da parte del port per PC del titolo.

La versione per PC di Persona 4 Golden è approdata su Steam nel corso del 2012 e da quel momento migliaia e migliaia di giocatori appassionati della saga Persona hanno effettuato il download per potersi perdere nella vastità del gameplay e della trama offerta da questo videogioco, la quale gira attorno ad un gruppo di sei liceali che abitano in una piccola cittadella rurale situata in Giappone. Nel paesino dovranno cercare di risolvere dei misteri che si celano dietro a degli omicidi. Dovranno cercare, quindi, di fermare un serial killer avventurandosi in una dimensione parallela.

Fino al 31 marzo 2021, il numero di giocatori che avevano effettivamente scaricato Persona 4 Golden si aggirava intorno ai 900 mila giocatori. Più recentemente, invece, un Twitt da parte di Atlus West avrebbe constatato il raggiungimento del milione di copie digitali vendute.

Il titolo è una versione integrale dell’originale uscito per PlayStation 2 nel 2008, rilasciato anche su PlayStation Vita nel 2012 (insieme alla versione per Steam). Chiaramente la versione Golden presenta alcune tra le feature inedite più apprezzate dai fan, tra cui outfit esclusivi, inserimento di cut content e molto altro ancora. Su PC il titolo potrà essere giocato con una risoluzione full HD con un supporto pari a 60 fotogrammi al secondo.

Di notevole interesse è, inoltre, che sia le voci originali giapponesi che quelle del doppiaggio inglese sono disponibili su Steam, così come un sacco di obiettivi sbloccabili e figurine collezionabili. Infine, il prezzo a cui è disponibile al momento Persona 4 Golden è assolutamente vantaggioso, pari a €19,99 ed è attualmente scontato per via dei saldi estivi.