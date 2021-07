Ratchet and Clank Rift Apart: pubblicate le note dell’aggiornamento 1.002

Insomniac Games ha appena pubblicato la patch 1.002 per Ratchet and Clank: Rift Apart. L’aggiornamento include varie modifiche e miglioramenti principalmente su PlayStation 5 . Tra questi c’è un sistema che aumenta la frequenza dei fotogrammi dei giochi su alcuni televisori.

Vari giocatori hanno già riferito che la nuova patch ha aggiunto una nuova modalità di visualizzazione a 120Hz a 40FPS e le note ufficiali per il nuovo aggiornamento lo confermano. La modalità di visualizzazione a 120Hz in modalità prestazioni è stata disabilitata alcune settimane fa. Questa modalità ha introdotto diversi problemi di compatibilità visiva su alcuni schermi. Ora lo sviluppatore Insomniac Games ha risolto questo problema. Oltre ad aggiungere la nuova modalità di visualizzazione a 120Hz, il nuovo aggiornamento 1.002 aggiunge anche nuovi adesivi al gioco insieme alla possibilità di disabilitare gli effetti grafici di Phantom Dash di Rivet e Ratchet. Gli utenti ora possono anche attivare o disattivare l’armatura nella modalità foto e cambiare il colore degli sfondi. Oltre alle modifiche sopra menzionate, la patch include numerose correzioni e miglioramenti. Potete trovare le note ufficiali della patch, qui. Di seguito una panoramica della patch:

Aggiunti nuovi adesivi

Aggiunta la possibilità di disabilitare l’effetto grafico di Phantom Dash

Aggiunta la possibilità di disabilitare l’effetto grafico di Phantom Dash in modalità foto

Aggiunta la possibilità di attivare o disattivare l’armatura in modalità foto

Aggiunti sfondi colorati alla modalità foto

Aggiunta la modalità di visualizzazione a 120 Hz, che riduce la latenza di input quando si utilizza un display compatibile. In questa modalità, il frame rate target per la modalità grafica Fidelity aumenta a 40 fotogrammi al secondo

Aggiunto “Salta filmati” come opzione associabile per il D-pad

Aggiunta l’opzione per disabilitare il messaggio di aumento di livello e il rallentamento

Stabilità migliorata

Varie correzioni e miglioramenti aggiuntivi

Ratchet and Clank: Rift Apart è disponibile per PlayStation 5 dall’11 giugno.