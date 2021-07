Metroid Dread: uno sguardo più approfondito al gameplay

In un nuovo aggiornamento in merito a cosa potremo aspettarci da Metroid Dread, sono emerse parecchie informazioni che riguardano il gameplay e alcune di quelle che sono le meccaniche che verranno implementate. Già la settimana scorsa eravamo venuti a sapere che questo capitolo della saga chiuderà chiuso un ciclo narrativo iniziato con il primissimo capitolo della serie. Ebbene, le novità non si sono di certo fermate.

Siamo già al corrente del tipo di gioco che Metroid Dread sarà un metroidvania con chiari riferimenti ai primi capitoli 2D della serie. Offrirà, perciò, una riproposizione delle dinamiche originali del gioco dopo una pausa di ben 19 anni. A mescolarsi a queste dinamiche, le quali rappresentato le fondamenta della serie, presenzieranno nuove ed esclusive meccaniche di gioco.

In un nuovo update nel blog di Metroid Dread, gli sviluppatori hanno condiviso dei dettagli di quello che sarà l’effettivo gameplay, fornendo alcuni screenshot e frammenti di video. Gli sviluppatori hanno puntato ad evidenziare in particolar modo i robot E.M.M.I. Si tratta di robot eccessivamente intelligenti che pattuglieranno una data area del livello e disporrà di tre fasi: quella blu, gialla e rossa. La prima (quella blu) riguarda la fase di ricognizione della zona; la seconda si attiverà quando il robot sentirà dei rumori e cercherà di indagare; l’ultima, e quella più pericolosa, avrà inizio nel momento in cui Samus verrà visto dal robot, il quale lo inseguirà senza sosta.

Gli E.M.M.I. oltre ad essere dei veri e propri instancabili inseguitori, sono anche particolarmente resistenti. Essi, infatti, potranno essere abbattuti solo grazie ad un potenziamento specifico al braccio di Samus. Chiaramente, nel momento in cui il protagonista dovesse venir preso da uno di questi stalker, la partita volgerà al termine.

Parrebbe, inoltre, che questi androidi saranno dotati di abilità speciali uniche, caratteristica già mostrata nel trailer d’annuncio di Metroid Dread durante il Nintendo Direct 2021, il quale presentava tre differenti tipologie di nemici automatizzati. A questo proposito, gli sviluppatori hanno affermato che ce ne saranno molti di più, ciascuno con le proprie abilità.

Ricordiamo a tutti coloro che attendono Metroid Dread, che esso verrà messo sul mercato il giorno 8 ottobre 2021 per Nintendo Switch.