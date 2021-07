Ni No Kuni Cross Worlds: guadagna 100 milioni di dollari in undici giorni

Ni no Kuni: Cross Worlds di Netmarble è stato lanciato per iOS e Android il 10 giugno ed è già un enorme successo. Secondo Sensor Tower, ha registrato una spesa di 101,3 milioni di dollari in soli 11 giorni. Questo lo ha messo davanti a titoli di grandi nomi come Fate/Grand Order e Uma Musume Pretty Derby.

È anche il titolo mobile più veloce a raggiungere un guadagno di 100 milioni di dollari. Pokemon GO e Genshin Impact hanno ottenuto lo stesso risultato rispettivamente in 12 giorni e 13 giorni. er quanto riguarda la regione, il Giappone si è classificato al primo posto nella spesa dei giocatori con 45,6 milioni di dollar, che rappresenta il 45% delle entrate totali, mentre la Corea del Sud era seconda con il 35%. Di seguito una panoramica del titolo: