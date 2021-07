Metal Hellsinger: lo studio indie The Outsiders è stato acquisito da Funcom

Periodo di importanti acquisizioni nel settore a quanto pare. Dopo le varie notizie riguardanti Housemarque e Sony, pare che anche lo studio indie responsabile dello sviluppo di Metal: Hellsinger sia stato acquisito da un’altra azienda. Stiamo parlando della software house indipendente The Outsiders, i cui diritti sono stati acquisiti dal publisher Funcom.

Le due aziende, ad ogni modo, stavano già lavorando insieme da tanto tempo. Basti pensare che dalla loro collaborazione è nato Metal: Hellsinger, un rhythm-game basato su un gameplay condito da elementi sparatutto in prima persona. Dal momento che la loro partnership si era consolidata, hanno colto la palla al balzo per ufficializzare l’acquisizione di The Outsiders da parte di Funcom.

Il CEO di Funcom, Rui Casais, si è così espresso:

La quantità di talento, qualità, creatività e originalità che The Outsiders hanno portato e continuano a portare nel settore è incredibile e siamo orgogliosi ed entusiasti di poter far parte del loro viaggio. In futuro, questa partnership consentirà a Funcom di attingere all’immensità di talento che garantisce la software house svedese. Il loro obiettivo primario sarà ancora Metal: Hellsinger, ma questa stipulazione permetterà ai nostri team di supportarne lo sviluppo più facilmente ed efficacemente.

In tutta risposta, il responsabile di The Outsiders David Goldfarb ha affermato:

É decisamente un evento raro nell’industria videoludica ritrovarsi a lavorare con partner così equilibrati, onesti e aperti come lo è stata Funcom durante il periodo di sviluppo di Metal: Hellsinger. Ci sentiamo davvero fortunati ad essere stati in grado di unirci a Funcom e poter approfondire questa già grande connessione mentre continuiamo a far crescere The Outsiders in direzioni nuove ed entusiasmanti.

The Outsiders, inoltre, ha già confermato di essere alla ricerca di nuovi dipendenti e che aprirà presto un nuovo studio di sviluppo presso Bucarest, Romania. Questo studio, a detta di Goldfarb, si concentrerà sul garantire livelli di qualità elevati. Ad ogni modo, ricordiamo che Metal: Hellsinger arriverà entro la fine del 2021 (la data ufficiale non è ancora stata comunicata) su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam).