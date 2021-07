Among Us: 15 milioni di download su Epic Games

Among Us, la creatura di InnerSloth è un titolo che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico fin dal suo esordio nel giugno 2018. Il titolo indie tattico, basato sulla deduzione in multi-player (da 4 a 10 giocatori) è esploso durante l’anno 2020, guadagnando fama e popolarità senza precedenti e ancora pare non voglia fermarsi, anzi. Il successo del titolo durante il 2020 poteva sembrare che fosse dovuto esclusivamente (ma questo vale per quasi ogni titolo) alla situazione di quarantena dovuta alla pandemia da COVID-19.

A smentire questa tesi, c’è stato il singolare evento giveaway indetto da Epic Games Store, il quale ha regalato Among Us come parte degli omaggi settimanali nel periodo compreso fra il 27 maggio e 3 giugno 2021. Il giveaway ha ottenuto un successo strepitoso, facendo conseguire al titolo di InnerSloth un traguardo impensabile. Among Us, infatti, ha varcato la soglia dei 15 milioni di download effettuati durante l’evento di Epic.

A confermare la notizia c’è un cinguettio su Twitter da parte della software house, la quale ha affermato che durante il periodo in cui Among Us è stato distribuito gratuitamente nello store di Fortnite, i giocatori hanno rivendicato circa 15 milioni di copie digitali del gioco. Si tratta di una cifra enorme che non viene raggiunta dalla maggior parte dei giochi nemmeno durante il loro intero ciclo di vita. Ad Among Us, invece, sono bastati tre anni ed una pandemia.

Attualmente, Among Us è apparso anche durante lo Showcase di Xbox + Bethesda, nel quale è stata annunciata la modalità a 15 giocatori. Il titolo è disponibile per Nintendo Switch, PC e dispositivi iOS. Una versione PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One è in arrivo nel corso del 2021 (disponibile dal day-one su Game Pass).