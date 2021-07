Apex Legends: leak sulla nuova mappa

Un nuovo aggiornamento di Apex Legends è stato rilasciato da poco per dare il via al nuovo evento Genesis Collection, e con i nuovi file di gioco inclusi nell’aggiornamento, i leaker insieme ai data miner si sono messi a lavoro per scoprire cosa ci fosse di nuovo.

Nei file di gioco infatti è stata scoperta una nuova mappa per la modalità Arena, intitolata Overflow.

Il noto GarretLeaks su Twitter ci mostra delle immagini e un layout in fase di progettazione di essa.

Next Arenas Map "Overflow" codenamed Aqueduct pic.twitter.com/E1z0TxnskP — Garret (@GarretLeaks) June 30, 2021

Sfortunatamente non si sa quando Overflow uscirà nell’Arena, tuttavia sappiamo che la mappa è stata appena aggiunta ai file di gioco, quindi c’è la possibilità di vedere un annuncio a breve, o direttamente con la stagione 10.

Anche se i fan non possono ancora mettere mani sulla nuova mappa, nell’attuale stagione 9 è disponibile l’evento Genesis Collection, che include la zona preferita dai giocatori, Skull Town, come nuova mappa presente in Arena. Questa rimarrà disponibile solo per il corso dell’evento, che terminerà il 13 luglio.