Halo Infinite: aggiornamenti sul multiplayer

343 Industries ha fornito molte informazioni nelle ultime settimane sul multiplayer di Halo Infinite, ma ha anche promesso che i fan potranno provarlo con le loro mani in una prossima anteprima tecnica, anche se al momento non disponiamo di una data specifica, sappiamo solo il periodo in cui questa avverrà, ovvero in estate.

I dettagli dell’anteprima tecnica multiplayer di Halo Infinite verranno resi noti in anticipo. Non sarà una sorpresa.

Junyszek ha sottolineato che bisognerà far parte del progetto Halo Insider per prendere parte all’anteprima, consigliando a chi interessato di iscriversi qui.

Per quanto riguarda lo stato attuale dell’anteprima, lo stesso dichiara

Valutiamo costantemente la flighting build, proprio come facciamo con le MCC flights, ma i tempi esatti sono dettati dalle realtà di sviluppo. Detto questo, una volta che avremo fissato una data fissa, ve lo faremo sapere

343 Industries non ha detto il contenuto esatto che sarà disponibile nell’anteprima. Tuttavia, considerando tutto ciò che è stato mostrato fino ad ora, è sicuro che sarà presente la personalizzazione e progressione del personaggio, e diverse modalità come Cattura la bandiera e Arena, più diverse mappe di Spartan. Verranno inoltre effettuati test sull’infrastruttura di rete, matchmaking, bilanciamento sandbox e anticheat, il che significa un grande lavoro per gli sviluppatori in queste settimane.

L’uscita di Halo Infinite è prevista per le festività 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One e PC.