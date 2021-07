Microsoft Flight Simulator: aggiornamenti sull’update 5

Parte dell’engine di Microsoft Flight Simulator è stato riscritto per avere grandi guadagni in termini di prestazioni tecniche.

In vista del rilascio del titolo su Xbox Series X/S, Microsoft e gli sviluppatori del team Asobo, hanno fatto una diretta live per rivelare parte del lavoro svolto in preparazione dell’update 5.

Questo aggiornamento è la versione che verrà rilasciata su Xbox e arriverà anche su PC lo stesso giorno. Il vantaggio principale del riscrivere il motore di gioco è il miglioramento significativo delle prestazioni della CPU. Come dimostrazione, il CEO di Asobo, Sebastian Wloch, ha mostrato un volo su Manhattan con la versione attuale, con una media di circa 40 fps. Lo stesso volo ha una media di 60 fps utilizzando le stesse impostazioni e sullo stesso pc dopo l’aggiornamento in questione.

Tutto questo senza le ottimizzazione delle DirectX 12, che dovrebbero aumentare ulteriormente le prestazioni in gioco. Anche senza i driver in questione, si può vedere chiaramente sul grafico nella diretta, quanto peserà in meno sulla CPU il gioco dopo l’update 5, facendo di conseguenza un uso migliore delle risorse della GPU.

Gli stessi sviluppatori hanno anche sottolineato che le prestazioni della realtà virtuale beneficeranno anch’esse del lavoro svolto, senza entrare però nello specifico.

L’update 5 arriverà insieme alla versione next-gen di Microsoft Flight Simulator il 27 luglio.