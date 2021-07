Streets of Rage 4: Mr X Nightmare arriverà tramite DLC a breve

Dotemu insieme alle software house Lizardcube e Guard Crush Games ha annunciato un nuova modalità che arriverà tramite DLC su Streets of Rage 4, titolo disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Ebbene, la modalità in questione è Mr X Nightmare e verrà resa disponibile all’interno della produzione nella giornata del 15 Luglio al prezzo di €7,99.

Proprio per l’occasione, le compagnie hanno annunciato una edizione fisica che giungerà sul mercato dal 28 Settembre, dove i preorder sono attualmente disponibili. Ecco la descrizione della modalità:

La modalità Survival di “Mr. X Nightmare” è una sfida inventiva e immensamente rigiocabile per i più versatili picchiatori di Streets of Rage 4. I lottatori abbattono ondate infinite di nemici e guadagnano vantaggi fino a quando riescono a rimanere in vita in due varianti di sessione: Casuale, che mantiene ogni combattimento imprevedibile attraverso percorsi generati; e Settimanale, una serie di guanti statici generati ogni settimana.

Ogni livello completato offre due perk randomizzati tra cui scegliere, garantendo bonus impilabili per potenziare i combattenti in modi unici e devastanti fino alla loro sconfitta. Affrontare gli assalti di Survival sblocca anche permanentemente nuove mosse da utilizzare in qualsiasi modalità di Streets of Rage 4, permettendo ai giocatori di personalizzare le movelist dei loro personaggi preferiti. I progressi sbloccano nuove armi devastanti sia nella modalità Survival che in una modalità di allenamento in arrivo, così come i contenuti della galleria. Le classifiche della modalità tengono anche traccia delle corse ben combattute della comunità; chi sarà il miglior combattente di Wood Oak City?

Mr. X Nightmare” include tutto questo con il debutto giocabile di Estel Aguirre, versioni giocabili di Max Thunder e Shiva, e la musica originale di Tee Lopes (Sonic Mania, League of Legends). Il 15 luglio arriva anche un aggiornamento gratuito separato che aggiunge un sistema di allenamento approfondito, opzioni di palette di colori, una diabolica difficoltà New Mania+, oltre a una serie di miglioramenti e modifiche al bilanciamento che rispondono al feedback della comunità appassionata di Streets of Rage 4.