Nixxes Software viene acquisita da Sony

Nixxes Software entra a far parte del team di Playstation Studios, per fornire grandi qualità tecniche e di sviluppo.

Rispetto molto Nixxes e sono entusiasta che questo team di grande esperienza entri a far parte della community di fama mondiale di Sony.

Dichiara il capo dei Playstation Studios Hermen Hulst, in un comunicato stampa.

Hanno una passione per migliorare i giochi e offrire la miglior esperienza possibile ai giocatori. Nixxes sarà una risorsa importante per tutti i Plyastation Studios, aiutando i nostri team a concentrarsi sul loro obiettivo più importante, ovvero creare contenuti Playstation unici con la miglior qualità possibile.

Jurjen Katsman, fondatore e direttore senior dello sviluppo di Nixxes Software aggiunge

Non vediamo l’ora di metterci al lavoro, siamo così entusiasti di portare la nostra esperienza tecnica e di sviluppo a una potente IP come Playstation Studios. Non vediamo l’ora di lavorare con alcuni dei team più talentuosi del settore per offrire esperienze di gioco di altissima qualità per i fan di Playstation.

Nixxes è specializzato nella progettazione, sviluppo e porting di videogiochi, e più di recente ha lavorato con Square Enix allo sviluppo di Marvel’s Avengers, Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided e Tomb Raider.