Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin Recensione Nintendo Switch: una vita da Rider

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin arriva finalmente su Nintendo Switch (versione su cui è basata questa recensione) e PC per trasportarci all’interno di una nuova avventura di questo universo così tanto amato. Capcom, però, sceglie di stupire il pubblico con l’inserimento di dinamiche originali rispetto a quelle che abbiamo conosciuto nei titoli precedenti della serie. Un mix di azioni, storie e mostri (tanti mostri!) che promettono un’esperienza di gioco coinvolgente e appassionante. Ma cosa ci aspetta in Monster Hunter Stories 2?

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin: la dura vita del Rider

La nostra avventura inizia nei panni del giovane e ancora inesperto nipote di Red, famoso Rider ricordato e amato da tutto il villaggio. La nostra quotidianità viene bruscamente interrotta nel corso di un rituale notturno a cui prendono parte anche alcuni Cacciatori stranieri. Gli ospiti hanno infatti scoperto che su l’isola vive un pericoloso Ratha e decidono di abbatterlo, non curandosi che si tratta del mostro guardiano del villaggio. Dopo l’attacco tutti i Rathalos volano via, sconvolgendo gli equilibri naturali sull’isola. Coraggiosi e desiderosi di diventare grandi Rider come nostro nonno, nonostante l’inesperienza, decidiamo di proporci per capire meglio cosa sta succedendo e come porre rimedio alla situazione.

Una lunga esplorazione ci conduce fino alla tana ormai solitaria del Ratha Guardiano. È proprio qui che incontriamo la giovane wyverniana Ena a cui l’imponente mostro, prima di condurre il suo branco lontano, ha affidato uno strano uovo. La ragazza, riconoscendo nel nostro eroe il nipote del famoso Rider Red, gli affida l’uovo che potrebbe contenere il leggendario Ratha Tagliente, destinato a portare distruzione nel mondo. Il compito di un Rider, però, non è quello di cacciare ma di instaurare relazioni con i mostri che incontra, cercare di comprenderli e creare legami. L’unica domanda che rimane è se riusciremo a scongiurare questa terribile minaccia che aleggia su ogni essere vivente. E per scoprirlo c’è solo una cosa che possiamo fare: partire per scoprire dove ci condurrà questa lunga, inaspettata e imprevedibile avventura.

Già da questi pochi elementi, è facile intuire che Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin offre una storia più complessa e articolata rispetto ai precedenti titoli della saga, vissuta da personaggi unici e dalle molte sfaccettature. Oltre a Ena, infatti, saremo circondati da molti altri amici e avversari che ci accompagneranno o cercheranno di ostacolarci nel corso del nostro viaggio per la salvezza del mondo. Navirou è uno di questi, un simpatico felyne appassionato di ciambelle, sempre pronto a darci consigli e supporto, con un fiuto eccezionale che gli permette di capire la rarità delle uova. O anche il giovane Cacciatore Kyle, presente al momento del primo attacco ai Rathalos, con un forte senso della giustizia e una profonda diffidenza nei confronti dei Rider. Questi sono solamente alcuni esempi ma su tutti ritorna sempre il ricordo del mitico Red, famoso non per la sua forza quanto per la sua visione aperta e comunicativa nei confronti della natura, in particolar modo dei mostri.

Perché l’aspetto più affascinante di Monster Hunter Stories 2 è proprio la sua chiave di lettura innovativa rispetto alla saga. I cacciatori protagonisti di tanti capitoli, qui vengono accantonati dalla figura dei Rider, cacciatori tribali che vivono un rapporto più stretto con la natura e le sue creature, che crescono, allevano e stringono rapporti di amicizia con i mostri, che li cacciano solamente quando è inevitabile e necessario per preservare l’equilibrio generale. Una filosofia di base molto attuale che è il pilastro portante di tutto il gioco, non solo nella sua narrazione ma anche nelle diverse dinamiche, nel gameplay, negli spostamenti e in ogni singolo elemento che va a costituire l’ultimo nato di casa Capcom.

Un Rider tra mostri, tane e uova

Il rapporto tra un Rider e i propri Monstie, i mostri che lo accompagnano, è veramente stretto. Di più. È un elemento fondamentale per godere appieno di ogni angolo di Monster Hunter Stories 2. All’interno del gioco, infatti, più che l’uccisione di creature specifiche, assume un ruolo fondamentale la ricerca e la crescita dei mostri. Un Rider vive il mondo in sella a diverse tipologie di animali, ognuno con abilità speciali. Dalle più pratiche come il nuoto, la scalata, il salto, utili per esplorare aree inaccessibili delle mappe, fino a quelle particolari che permettono di individuare mostri, particolari oggetti o anche le fondamentali tane.

I covi dei mostri, infatti, hanno un ruolo importante nella dinamica di gioco. Nel mondo ne esistono di diverse tipologie. Le più numerose sono quelle casuali, dove potremo trovare uova comuni. Ne esistono anche alcune rare, riconoscibili per pietre dorate intorno alla loro apertura, dove il livello delle uova si alza. Poi vi sono quelle fisse dove avremo la possibilità di trovare mostri veramente unici. Infine vi sono le tane di mostri specifici, che appaiono solamente quando un avversario fugge al termine di un combattimento e cerca rifugio all’interno del proprio nido. In generale si tratta di veri e propri mini dungeon, alcune volte purtroppo ripetitivi ma divertenti da affrontare e dalla durata molto variabile, dove trovare elementi utili per la creazione di armi e armature o oggetti da utilizzare in combattimento.

Ma cosa farci con tutte queste uova? All’interno dei villaggi possiamo farle schiudere e accrescere il nostro personale allevamento di creature, oltre che utilizzarle per migliorare le abilità di quelle già in nostro possesso. Ogni animale, infatti, è dotato di un personale albero (o meglio quadrato) di caratteristiche che possono essere fisiche o elementali. Attraverso il Rituale Sciamanico possiamo prelevare un’abilità da un mostro e trasferirla a un altro, cercando di creare combinazioni che lo rendano più forte e specializzato in una specifica caratteristica o più versatile, così da utilizzarlo in differenti situazioni. La ricerca di uova diventa fondamentale e il nostro amico Navirou ci tornerà molto utile. Ogni volta che troviamo una tana, possiamo cercare un uovo che verrà pesato e annusato dall’amico gatto. Più l’uovo è pesante e puzzolente, più il mostro sarà forte! Una ricerca continua che spesso rallenta il ritmo di gioco e la narrazione generale ma non influisce sulla godibilità generale dell’avventura.

Monster Hunter Stories 2: in sella contro tutti

Specialmente nella dinamica di crescita del personaggio, Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin non si discosta molto dai precedenti capitoli. Il nostro eroe può migliorare il proprio equipaggiamento creandolo grazie alla raccolta di materiali (pietre, funghi, erbe, ossa e anche insetti) o acquistandolo dai vari negozi. Ogni villaggio, infatti, ha un fabbro, un negozio di oggetti e molti altri punti dove prendere ciò che si desidera, il tutto coordinato con lo stile specifico dell’ambiente, caratterizzato da elementi riconoscibili. Del villaggio di Mahana, tribale e colorato, avevamo già parlato nella nostra anteprima, ma anche gli altri luoghi che visiteremo non sono da meno, spaziando in zone montuose e mistiche, in aree desertiche e molte altre ancora. Purtroppo il tutto viene leggermente sminuito da una grafica con poligoni non perfettamente definiti che rendono il tutto un po’ spigoloso e poco naturale.

Il sistema di combattimento in Monster Hunter Stories 2 è davvero il fiore all’occhiello del gioco. Gli scontri sono per lo più casuali ma partono solamente quando si decide di interagire con i diversi avversari sparsi per il terreno di gioco. A quel punto inizia la battaglia a turni, anticipata da una piccola animazione che vede schierati il nostro eroe insieme a un possibile accompagnatore, entrambi affiancati dal proprio Monstie. Mentre i nostri compagni agiscono in maniera del tutto autonoma, noi abbiamo la possibilità di scegliere l’azione migliore da svolgere. Lo scontro si basa infatti su una variante del classico gioco sasso-carta-forbici. Esistono tre tipi di attacco base, ognuno forte o debole nei confronti degli altri due: Potenza, Tecnica e Velocità. A questo va aggiunta la possibilità di combinare una tra le tre tipologie di armi a disposizione come Tagliente (spadoni e spade), Contundente (Martelli e Corni) e Perforante (Archi e Fucili). Ogni mostro che combatteremo è predisposto a una tipologia di attacco e debole a una categoria di arma.

La conoscenza dei mostri diventa quindi fondamentale per poter attaccare nel migliore dei modi. Durante il combattimento, infatti, possiamo variare la nostra strategia modificando sia la nostra arma che il Monstie che ci accompagna (anche lui predisposto a un tipo di attacco specifico). Da questo punto in poi, le variabili si moltiplicano, rendendo il combattimento molto stimolante. Le abilità a nostra disposizione seguono la stessa logica ma le potremo utilizzare solamente guadagnando sufficienti punti affinità con il nostro animale, mettendo a segno colpi vincenti. Quando infatti ci troviamo a colpire il mostro che ci attacca direttamente, parte un Testa a Testa in cui la tipologia di attacco scelta si confronta direttamente con quella dell’avversario. Se invece sia noi che il nostro Monstie utilizziamo lo stesso attacco, si esegue un Doppio Attacco che massimizza il danno inferto. E una volta raccolti abbastanza punti affinità, possiamo salire in sella al nostro mostro, recuperare punti vita e scatenare devastanti Abilità Legame. Alcune volte anche l’unione di tanta forza non sarà sufficiente per sconfiggere l’avversario, ma non bisogna temere: ogni coppia ha a disposizione 3 cuori, 3 possibilità che ci permettono di tornare in vita non appena i nostri PV arrivano a 0, così da provare ancora una volta a sconfiggere l’avversario e proseguire nella nostra incredibile avventura all’interno del mondo di Monster Hunter Stories 2.

PIATTAFORME: Nintendo Switch, PC

SVILUPPATORE: Capcom

PUBLISHER: Capcom

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin è il nuovo capitolo della famosa saga videoludica. Il gioco è un piacevole ritorno a uno stile GDR a turni, ma con molte interessanti novità. Il sistema di combattimento vede schierarsi il nostro eroe insieme alla propria cavalcatura. Insieme potranno scatenare attacchi combinati devastanti, supportati da diverse tipologie di armi, attacchi, abilità diversificate e Abilità Legame, salendo in sella al nostro compagno e scagliandoci contro l’avversario. Il tutto si svolge all’interno di un mondo che non ci vede più come Cacciatori ma Rider, eroi caratterizzati da un rapporto diverso con la natura e soprattutto con i mostri, differente da quello a cui siamo abituati. La ricerca di uova per incrementare la nostra collezione di compagni animali, infatti, ha un ruolo fondamentale nel gioco, durante il quale potremo viaggiare attraverso terreni diversi e culture di molte tipologie, realizzati purtroppo con una grafica un po’ spigolosa e poco realistica. Questo piccolo difetto non influisce però sulla bellezza della storia, stavolta molto più centrale e strutturata rispetto ai titoli precedenti, che ci accompagna in un’avventura epica, alla ricerca di un modo per salvare il mondo, imparando che non tutto è come appare.