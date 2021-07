Indie Live Expo Winter 2021: si terrà il 6 novembre

L’Indie Live Expo 2021 Winter si terrà il 6 novembre. Dopo l’edizione estiva tenutasi il 5 giugno (in cui tra i tanti era stato annunciato Palworld), lo show di Ryu’s Office incentrato sui giochi indipendenti tornerà quindi anche quest’inverno, e verranno mostrati centinaia di altri giochi indie da tutto il mondo, e potrà essere seguito tramite YouTube, Twitch, Twitter e Bilibili in inglese, giapponese e cinese.

Il quarto spettacolo biennale di INDIE Live Expo (ILE) mostrerà novità su giochi, aggiornamenti per titoli già rilasciati e punterà i riflettori sugli sviluppatori di talento e sui loro lavori, esponendoli al pubblico mondiale di ILE. Gli INDIE Live Expo Awards tornano per il 2021, con il periodo di votazione dei candidati aperto ora fino a mercoledì 30 settembre. Una stimata giuria dei media internazionali del settore determinerà i vincitori. I vincitori dell’inaugurale INDIE Live Expo Awards includevano Hades, che aveva ricevuto l’ILE Award Grand Prize e il Best “Game Feel” Award, che ha diviso con Lonely Mountains: Downhill.

Come scritto anche nell’annuncio sul sito ufficiale, gli sviluppatori indipendenti interessati a partecipare possono pre-registrarsi per l’evento di quest’anno (entro il 31 agosto), con l’apertura completa delle registrazioni per la fine dell’estate. Le iscrizioni sono aperte sia ai giochi che devono uscire che ha quelli già pubblicati. Sono ammessi giochi su qualsiasi piattaforma, inclusi PC, console, VR, dispositivi mobili e persino sistemi retrò come MSX.

「#INDIELiveExpo Winter 2021」will be held on November 6th!

We will bring the latest information on indie games in multiple languages.

And at the same time, entries for game titles will begin! The deadline is August 31th 16:00 JST

Details herehttps://t.co/gX3nLZDXnh pic.twitter.com/8CiAMkgZYZ

— INDIELiveExpo (@INDIELiveExpoEN) July 1, 2021