Ghost of Tsushima Director’s Cut: arriva ad agosto su PS4 e PS5

Sony e Sucker Punch Productions hanno appena annunciato Ghost of Tsushima Director’s Cut, che arriverà il 20 agosto su PlayStation 4 e PlayStation 5. Proprio pochi giorni fa questa edizione era stata classificata dall’ESBR, e oggi è arrivato l’annuncio ufficiale.

Questa nuova edizione conterrà un nuovo capitolo del viaggio di Jin e sarà ambientato sull’isola di Iki. In questa nuova storia, Jin si recherà sull’isola per indagare sulle voci di una presenza mongola. Ben presto, però, si ritroverà coinvolto in alcuni eventi che lo colpiranno molto da vicino e che lo costringeranno a rivivere alcuni momenti traumatici del suo passato.

Oltre a una trama completamente nuova e a nuovi personaggi, quest’isola presenta anche tanti nuovi contenuti tra cui ambientazioni da esplorare, nuove armature per Jin e per il suo cavallo, nuovi minigiochi, nuove tecniche, nuovi tipi di nemici e tanto altro, con anche nuovi animali da accarezzare e nuovi trofei da sbloccare.

Come scritto anche sul PlayStation Blog, la director’s cut avrà funzionalità esclusive per PlayStation 5. Grazie alla capacità di PS5 di renderizzare filmati in tempo reale, le scene in Ghost of Tsushima e nella Iki Island Expansion saranno dotate di lip-sync per il doppiaggio giapponese; verrà poi sfruttato il feedback aptico e i grilletti adattivi. Ci saranno inoltre miglioramenti all’audio 3D su PS5, così come tempi di caricamento drasticamente ridotti, opzioni di risoluzione in 4K e framerate a 60 FPS.

Oltre alla Director’s Cut, chiunque possieda già Ghost of Tsushima potrà scaricare una patch contenente alcuni aggiornamenti per la modalità foto, nuove opzioni di accessibilità per la rimappatura del controller, l’opzione per agganciare i nemici in combattimento e un’opzione per nascondere la faretra durante il gioco.

Infine, per tutti gli appassionati di Ghost of Tsushima: Legends, verranno rilasciati anche alcuni nuovi aggiornamenti, inclusa una modalità totalmente inedita che verrà mostrata nelle prossime settimane.

Se possedete già Ghost of Tsushima su PS4:

● Potete preordinare un upgrade alla Director’s Cut per PS4. Questo aggiornamento sarà disponibile a partire dal 20 agosto.

A partire dal 20 agosto:

● Se avete acquistato la Director’s Cut per PS4, potrete passare alla Director’s Cut per PS5 in qualsiasi momento

● Potrete anche effettuare l’upgrade direttamente (dalla versione originale di Ghost of Tsushima per PS4) alla Director’s Cut per PS5

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio, che potete vedere qui sotto. Ancora più sotto potete vedere un’immagine con i contenuti della Director’s Cut.