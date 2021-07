Batbarian: annunciata la data su PS4 e Xbox One

Già disponibile su PC e Nintendo Switch, Batbarian: Testament of the Primordials ha una data anche su PlayStation 4 e Xbox One. L’action-aventure in pixel art sviluppato da Unspeakable Pixels e pubblicato da Dangen Entertainment arriverà infatti su queste due console il 15 luglio. Per l’occasione il publisher ha fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

Come scritto nel testo che accompagna il video:

Barbarian: Testament of the Primordials è uno sarcastico metroidvania incentrato sull’azione e sulla risoluzione di enigmi, che segue la storia di uno sfortunato eroe barbaro che cade a capofitto in un profondo abisso e deve fuggire con l’aiuto del magico amico pipistrello, Pip. Con una buona dose di umorismo nei dialoghi, i giocatori esploreranno centinaia di stanze piene di segreti, combatteranno nemici e boss enormi, incontreranno NPC irascibili, faranno amicizia con compagni indisciplinati e useranno i poteri di Pip per risolvere enigmi e sfuggire all’abisso misterioso.

I giocatori scelgono uno dei due personaggi all’inizio del gioco e si tuffano a capofitto in un dungeon-crawl pieno di abitanti attraverso le oscure profondità di un abisso misterioso. Usando la loro abilità di combattimento barbaro per respingere i nemici, devono fare uso del loro amico pipistrello magico, Pip, per illuminare la strada e risolvere enigmi per avanzare attraverso l’enorme mondo sotterraneo. Lungo la strada, interagiranno con un cast comico di personaggi attraverso scelte di dialogo e scopriranno la storia dietro questa loro strana situazione.

Con più di 400 stanze da esplorare, Batbarian offre oltre 20 ore di gioco, più di 10 boss principali, oltre 60 minuti di musica e 30.000 parole di dialogo. Gli elementi RPG includono un sistema di minigiochi, e finali multipli basati sulle scelte e sulle azioni del giocatore.

Uno degli ultimi giochi usciti di Dangen Entertainement è stato Astalon Tears of the Earth, il 3 giugno.