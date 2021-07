Dying Light 2 Stay Human: ecco cosa è stato mostrato nel secondo episodio del Dying 2 Know

Si è da poco concluso il secondo episodio di Dying 2 Know, format in cui gli sviluppatori di Techland mostrano le novità di Dying Light 2 Stay Human, che noi abbiamo seguito anche in diretta sul nostro canale Twitch.

Presentato da Leah Alexandra, il video inizia con Jonah Scott, voce del protagonista Aiden Caldwell, che fa sapere che sta a Los Angeles per finire le registrazioni. Dopo i ringraziamenti della community, viene intervistato il lead game designer Tymon Smektala, che parla del processo in cui gli umani diventano mostri, con tanto di schema; viene poi mostrata la debolezza al sole degli infetti. In più Smektala ha aggiunto che le fasi stealth sono state migliorate e che ad esempio il giocatore potrà passare nella dark zone senza essere notato. Viene poi mostrato il Redivivo, tra l’altro preferito di Smektala.

Dopodiché viene fatto vedere un nuovo video gameplay, che mostra meccaniche parkour (a tal proposito è stata svelata la collaborazione con il padre del parkour, David Belle, che ha partecipato attivamente alla creazione del gioco), parti stealth e poi una fuga per evitare di trasformarsi in zombie andando verso la luce.

Successivamente vengono intervistati Katarzyna Bech e Dominik Wasienko, rispettivamente lead character concept artist e lead 3d character artist. I due parlano della realizzazione artistica dei mostri, passando dal poderoso demolitore ai più piccoli banshee.

Durante la parentesi dell’animation director Dawid Lubryka, si parla del processo creativo delle animazioni, e vengono mostrati gli attori mentre recitano con il motion capture. Lubryka sottolinea i tratti distintivi dei vari mostri, delle banshee soprattutto.

Dopodiché tocca alla partnership tra Dynamite Entertainment e Techland per la serie a fumetti dal titolo Banshee I am the Cure: questo fumetto sarà disponibile all’acquisto entro la fine dell’anno, ma si può ottenere gratuitamente la versione digitale su TechlandGG.com fino al 15 luglio.

Techland, inoltre, ha lanciato “Which Kind of Monster Are You?” (“Che Tipo di Mostro Sei?”). Grazie a questo nuovo sito i fan potranno eseguire un test per scoprire che tipo di infetti diventerebbero nel mondo di Dying Light.

È poi il turno della parte relativa ai suoni del gioco, con il senior sound designer Tomas Siadak che fa sapere come alcuni infetti possano comunicare tra di loro allertando altri infetti se vengono attaccati. Parla del processo audio effettuato nel gioco, facendo sapere come, ad esempio, la voce delle banshee sia su frequenze molto alte. Viene poi mostrato un video che mostra, tra urla e angurie tagliate, con cosa vengono registrati i suoni. Siadak ha detto che per gli infetti ci sono oltre 700 asset, e si è soffermato dell’importanza dei suoni suoni ambientali, anche solo nel registrarli in stagioni climatiche diverse.

Dopo un aggiornamento sul contest per vincere una copia della collector’s edition Leah Alexandra fa sapere che il prossimo episodio del Dying 2 Know si concentrerà sul combat style.

Ricordiamo che Dying Light 2 Stay Human sarà disponibile dal 7 dicembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Vi lasciamo qui sotto con il video dell’intero episodio e quello solo relativo al gameplay.