Demon Slayer: ci sarà un manga spin-off?

Non c’è stato, nel corso del 2020, un manga che sia riuscito a eguagliare gli straordinari risultati di Demon Slayer. L’opera di Koyoharu Gotoge si è conclusa trionfalmente, diventando il più venduto tra i manga, e anche l’anime e soprattutto il film, Mugen Train (che presto arriverà in Italia su Amazon Prime Video), hanno vissuto un incredibile successo.

Dopo la fine del manga però i fan non hanno più avuto notizie di quale sarebbe stato il futuro della serie, e fino a poco tempo fa la stessa Gotoge non aveva la certezza di che cosa avrebbe voluto fare dopo il successo, e cosa ne sarebbe stato dell’universo di Demon Slayer.

Dei piani più chiari però li ha Shueisha, almeno stando alle voci che hanno iniziato a circolare nell’ambiente negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da @WSJ_manga su Twitter infatti, la casa editrice sarebbe pronta a far partire una serie manga spin-off ambientata nel mondo di Tanjiro e dei suoi amici. La serie si intitolerebbe Kimetsu Gakuen e dovrebbe fare il suo esordio su Saikyo Jump a partire dal prossimo 4 agosto 2021. La serie non sarà però scritta e disegnata dalla Gotoge, ma da Natsuki Hogame, che ha però ricevuto l’approvazione dell’autrice. Non ci sono ancora state conferme ufficiali da parte di Shueisha, ma la speranza del fandom di Demon Slayer è che sia tutto vero.

Qualche indizio su quale stile dovrebbe avere il manga sarebbe contenuto all’interno del rumor stesso. Saikyo Jump è infatti famoso per i suoi manga di genere comico, e soprattutto per gli spin-off di importanti franchise manga ambientati all’interno delle scuole, con i protagonisti insieriti nelle classi dell’istituto, un genere che in Giappone fa faville e che ha coinvolto opere come L’attacco dei giganti e Naruto.