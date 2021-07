Star Wars: arriva il manga Guardians of the Whills

Star Wars è uno dei franchise di fantascienza più famosi e seguiti al mondo, e si sta espandendo sempre di più, su diversi medium, tra cui anche i manga. Già da qualche anno vengono pubblicati dei fumetti ispirati all’opera di George Lucas, e sembra proprio che ne stia per arrivare un’altro. Viz Media infatti ha confermato di essere pronta a pubblicare un manga prequel del film Rogue One.

Proprio oggi infatti Viz Media ha svelato il calendario delle uscite manga dell’agosto 2021, nel quale fa bella mostra di sé Guardians of the Whills, il nuovo manga di Star Wars che riadatterà il romanzo del 2017 di Greg Rucka, ruotando intorno alle figure di Baze Malbus e Chirrut Imwe, due dei personaggi più amati di Rogue One. Entrambi membri dell’ordine religioso dei Guardiani dei Whillis, i due tenteranno di mantenere un equilibrio pacifico nonostante il potere sempre più schiacciante dell’impero nella Città Santa su Jedha, nei pressi del tempio di Kyber. Mentre gli stormtroopers occupano il pianeta, Saw Gerrera arriva per offrir loro una possibilità.

Scritto da Jon Tsuei con la collaborazione del mangaka Subaru, che si è occupato dei disegni, il manga usciròà il 10 agosto, ma è disponibile in pre-order sul sito di Viz Media già da oggi al prezzo di 14.99 dollari.