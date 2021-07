Destiny 2: torna l’evento Solstizio degli eroi

Il Solstizio degli Eroi, una festa in onore di tutti coloro che hanno difeso l’Ultima Città, torna su Destiny 2 il prossimo 6 luglio 2021. Guardiani da ogni parte del mondo raggiungeranno la Zona Eterea Europea per sconfiggere boss e sbloccare casse di bottino. L’evento del Solstizio degli Eroi, disponibile per tutti gratuitamente, offre ai giocatori armature di classe potenziabili con un bagliore scaccia-oscurità.

L’evento durerà un mese e a ogni giornata verrà assegnato un elemento specifico. I Guardiani dovranno cambiare l’elemento dei propri attacchi per far sì che corrisponda a quello giornaliero, ottenendo un beneficio elementale unico tra i quattro esistenti. Durante la Giornata del Prisma, i guardiani potranno sfruttare tutti e quattro i benefici elementali, i quali saranno però attivabili uno per volta.

Oltre all’armatura del Solstizio specifica di classe e potenziabile, il Solstizio degli Eroi di quest’anno introduce un nuovo fucile a pompa leggendario, un involucro di Spettro esotico, un emblema e i ricchi pacchetti del Solstizio. L’Everversum offrirà decori universali luminosi in cambio di argento o polvere luminosa, da abbinare alla sottoclasse equipaggiata. Ma ci saranno anche nuove navi, astori ed elementi cosmetici da collezionare!

I giocatori potranno guadagnare un nuovo emblema portando a termine l’impresa introduttiva del Solstizio degli Eroi. Completare il set di armatura del Solstizio sbloccherà l’acquisto dell’esclusiva maglietta del Solstizio degli Eroi 2021 nel Bungie Store.

Il Solstizio degli Eroi inizierà il 6 luglio per terminare il 3 agosto 2021. Presto inoltre arriverà anche il cross-play su tutte le piattaforme sulle quali Destiny 2 è disponibile.