Anime: Madhouse e Wit Studio insieme per un nuovo progetto

Non esiste un solo appassionato del mondo degli anime che non abbia mai sentito nominare, almeno una volta Madhouse e Wit Studio, due tra i più noti e importanti studi d’animazione dell’intero medium, autori di alcuni degli adattamenti più famosi e di successo degli ultimi anni.

Ebbene, proprio questi due enormi nomi del panorama anime si sono uniti per dare vita a un nuovo progetto che vale senza dubbio la pena tenere d’occhio: takt.op Destiny.

Wit Studio è diventato famoso grazie alle prime tre stagioni de L’attacco dei giganti, l’adattamento del manga di Hajime Isayama che ha lanciato lo studio nell’iperuranio dei migliori. Anche oggi, nonostante abbia lasciato le redini dell’opera di Isayama nelle mani di studio MAPPA, Wit Studio continua a realizzare adattamenti famosissimi com Vinland Saga, The Great Pretender, o a dare vita a nuovi franchise, come quello di Ranking of Kings.

Dall’altra parte c’è Madhouse, semplicemente uno studio d’animazione leggendario, responsabile degli anime di Hunter x Hunter, One Punch Man, Hajime no Ippo, Paranoia Agent, Trigun, e la lista potrebbe andare avanti ancora. L’accordo tra questi due giganti dunque non può che essere sinonimo di una qualità davvero rara.

Il nuovo franchise sembra essere, almeno basandosi sulle premesse, particolarmente intricato: takt.op Destiny seguirà infatti le vicende di un gruppo di eroine chiamate Musicart che combattono contro i loro nemici utilizzando la musica classica. Il primo trailer (che potete vedere in calce alla notizia) è già stato condiviso, mentre bisognerà attendere per la data d’uscita, anche se è probabile che possa arrivare entro la fine del 2021.

Oltre alla serie animata, il nuovo franchise avrà anche un gioco per dispositivi mobili, il che significa che entrambi gli studi si aspettano grandi cose da takt.op Destiny, un’opera che sicuramente saprà sorprenderci, anche e soprattutto, sul piano musicale. Anche voi non vedete l’ora di scoprire questo nuovo progetto?