Dead Space Remake sarebbe in sviluppo e si ispirerebbe ai remake di Resident Evil secondo un rumor

Sono giorni ormai che voci di corridoio si susseguono sulla figura di un Dead Space Remake da parte di Electronic Arts. Si parla, piuttosto, del fatto che non sarebbe un semplice remake, nè di un sequel: piuttosto si è arrivati, da chissà quale giro, alla conclusione che possa essere un vero e proprio reboot della serie.

Un reboot, un cambiamento, che a quanto pare non arriverebbe dal nulla (sempre stando al rumor creato da Jeff Grubb tramite GamesBeat) ma prenderebbe esempio dai recenti remake di Resident Evil di Capcom.

Nuove meccaniche di gameplay pare siano in sviluppo per il primo gioco, il quale verrà usato come “solida base” per sperimentare queste idee prese a destra e a manca. Dopo un stile più portato all’azione visto nel terzo capitolo, pare si stia tornando ai fasti d’un tempo.

Ovviamente, tutto ciò sono solo speculazioni arrivate da fonti non ufficiali e niente di più; c’è da dire però che tra i vari movimenti fatti da EA c’è qualcosa di strano (vedasi il canale YouTube di Dead Space che è tornato in attività). Ad ogni modo, forse ne sapremo di più il 22 luglio alle ore 19.00, quando andrà in onda l’EA Play Live.