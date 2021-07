Hearthstone: annunciata la nuova espansione Uniti a Roccavento

Blizzard continua a supportare uno dei card game più giocati in assoluto: Hearthstone. Proprio nelle ultime ore, il colosso californiano ha annunciato un’espansione tutta nuova, con tante nuove carte in arrivo e quant’altro. Uniti a Roccavento, questo il nome dell’espansione, porta ben 135 nuove carte.

Arriva la novità delle carte Serie di Missioni per ogni classe ognuna delle quali offre uno sguardo alle storie che hanno formato i nuovi mercenari introdotti nell’Anno del Grifone. I giocatori iniziano la partita con le carte Serie di Missioni in mano e vengono ricompensati con potenti effetti in gioco dopo aver completato una delle sfide proposte. Dopo che è stata completata la terza fase di ogni Serie di Missioni, il Mercenario si unisce al giocatore sotto forma di un potente servitore Leggendario.

Per sentirsi parte della vita commerciale di Roccavento, i giocatori possono mettere le carte con l’abilità Scambio nei propri mazzi. A seconda della situazione, le carte con Scambio offrono dei potenti effetti, oltre alla possibilità di scambiarle con un’altra carta nel proprio mazzo alla modica cifra di 1 Mana. Uno dei marchi di fabbrica di World of Warcraft arriva su Hearthstone sotto forma di Ferri del Mestiere, equipaggiabili nello slot dell’Arma e con abilità uniche, proprio come il Kit per Gioiello Prismatico del Paladino, che potenzia i servitori nella tua mano dopo che un tuo servitore ha perso Scudo Divino. Infine, i giocatori potranno salire in sella con le carte Cavalcatura, che entrano in gioco sotto forma di potenziamenti ai servitori e, in seguito, evocano quella determinata cavalcatura dopo che il servitore potenziato viene distrutto.

Uniti a Roccavento cattura la magia che si cela dietro molti ricordi indelebili dei giocatori che salivano di livello con il proprio personaggio su World of Warcraft. Questa celebre ambientazione è il luogo perfetto per continuare le storie che abbiamo raccontato durante l’Anno del Grifone, e crediamo che i giocatori si divertiranno un mondo con tutte le nuove meccaniche ispirate alla città.

A partire da oggi, il Mega Pacchetto Uniti a Roccavento è disponibile per il preacquisto al prezzo di €79,99 e include:

· 80 buste di Uniti a Roccavento più 5 buste Dorate (contenenti solo carte Dorate)

· 2 carte Leggendarie Dorate casuali di Uniti a Roccavento

· L’eroe alternativo Dama Katrana Prestor

· Il dorso Dama Katrana Prestor

· Extra della Battaglia di Hearthstone che dureranno fino alla prossima espansione

· La Barista Alternativa Ve’nari per la Battaglia di Hearthstone

Inoltre, è disponibile anche il Pacchetto Uniti a Roccavento al prezzo di €49,99, che include 60 buste dell’espansione, 2 carte Leggendarie casuali e il dorso Dama Katrana Prestor.

Gli appassionati della celeberrima modalità Battaglia di Hearthstone possono aspettarsi molti aggiornamenti importanti: Battaglia introdurrà nuovissime opzioni estetiche nel negozio, permettendo ai giocatori di personalizzare la propria esperienza di gioco.

Il Pacchetto Battaglia Festa in Spiaggia include sette nuovi ritratti di eroi che si godono un po’ di meritato riposo al sole, come Bolvar Re della Griglia e Vol’jin Sciallo. Inoltre, il pacchetto include Ragnaros, Signore dei Tiki, un Barista alternativo con nuove battute audio che serve cocktail con un caratterino cocente. Il Pacchetto Battaglia Eroi di Shadowlands include otto eroi che vestono i panni di membri delle Congreghe protagoniste dell’espansione a tema aldilà World of Warcraft Shadowlands, tra cui Pinnus Kyrian e Ysera Silfa della Notte. Per saperne di più, potete visitare il sito ufficiale per informazioni su Uniti a Roccavento.