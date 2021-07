Star wars The Old Republic: rivelata la nuova espansione Legacy of the Sith

Durante lo streaming live di Star Wars: The Old Republic, BioWare ha annunciato la prossima espansione di SWTOR, intitolata Legacy of the Sith. Questa nuova storia è destinata a celebrare il decimo anniversario del gioco introducendo molte nuove meccaniche, funzionalità e aggiornamenti sulla qualità della vita. L’ultima espansione, Knights of the Eternal Throne, di Star Wars: The Old Republic è stata lanciata nel 2016. Per maggiori informazioni, visitate il sito Web ufficiale.

La nuova espansione continua la trama in corso di nel gioco, e vede i giocatori inseguire il Sith rinnegato, delle precedenti espansioni, conosciuto come Darth Malagus. Lo sviluppatore Austin di BioWare afferma che Legacy of the Sith, porterà i giocatori su nuovi pianeti, tra cui un pianeta acquatico, un pianeta montuoso e varie operazioni nei resti di una stazione di ricerca nello spazio profondo. Star Wars: The Old Republic è stato elogiato da critici e giocatori per la sua attenzione alla narrazione e gli sviluppatori affermano che la nuova espansione continuerà l’eredità del MMO di creare nuove storie interessanti ambientate nell’universo di Star Wars.

Legacy of the Sith, includerà anche una nuova meccanica di combattimento che consentirà ai giocatori di personalizzare i loro personaggi. Questa personalizzazione si rifletterà soprattutto sullo stile di combattimento e sulla combinazione delle classi. L’espansione, includerà anche una serie di miglioramenti della qualità della vita che mirano a semplificare il gioco. Questi includono modifiche all’equipaggiamento degli oggetti e alla creazione di equipaggiamenti, oltre all’aggiornamento del creatore del personaggio del gioco. Al momento, non è stata rilasciata nessuna dichiarazione approfondita riguardo ai nuovi aggiornamenti. BioWare spera anche che i cambiamenti aiutino ad attirare nuovi giocatori nell’MMO.

I miglioramenti renderanno anche più facile e amichevole per i nuovi giocatori abituarsi ai sistemi di gioco. Non è stata ancora annunciata una data di lancio per Legacy of the Sith. Star Wars: The Old Republic è disponibile su PC tramite Steam.