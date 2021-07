Cotton Guardian Force Saturn Tribute si mostra nel trailer di debutto

City Connection si prepara all’uscita, a fine estate, del reboot Cotton Guardian Force Saturn Tribute, di cui vi parlammo nel mese di aprile di qest’anno. La collection del classico shoot’em up includerà diversi titoli.

Troviamo Cotton 2, Cotton Boomerang e Guardian Force. Tutti e tre i titoli sono basati sulle versioni, pensate un po’, del Sega Saturn. Ovviamente, di questi tempi, è lecito aspettarsi varie aggiunte QoL, come il fuoco rapido come modalità di fuoco standard, l’abilità di tornare indietro in scene già viste, salvataggio e caricamento rapido, classifiche online e tanto altro.

Purtroppo ancora non c’è una data d’uscita occidentale, ma sappiate che in Giappone, Cotton Guardian Force Saturn Tribute sarà disponibile a partire dal 30 settembre per PlayStation 4 e Nintendo Switch. Date pure un’occhiata al nuovo trailer qui sotto.