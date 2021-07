Genshin Impact: programma live stream 1.7 trapelato

Negli ultimi tempi, Genshin Impact ha acquisito molta popolarità, superando molti altri giochi popolari. Uno dei motivi principali del successo del gioco è l’enorme aggiornamento che riceve di volta in volta. miHoYo ha grandi piani in serbo per lo streaming live di Genshin Impact Versione 1.7, poiché il programma trapelato ha rivelato che la vetrina ufficiale di Inazuma sarà diversa da quella a cui siamo abituati.

Il live streaming 1.7 rivelerà completamente la regione di Inazuma, spiegando i suoi primi eventi e Archon Quest. Avremo anche le date di lancio ufficiali per il banner Kamisato Ayaka e il banner Yoimiya e Sayu. Infine, vedremo i futuri personaggi di Inazuma tra cui Raiden Shogun e Guuji Yae. Secondo il leaker di Genshin Impact Sukuna, il live streaming per la versione 1.7 avrà luogo il 9 luglio, alle 8 AM EST / 5 AM PST (le 14:00 ore italiane).Il Live Stream durerà circa un’ora. Inoltre, lo streaming inglese avverrà contemporaneamente allo streaming cinese e si terrà su Twitch anziché su YouTube. Finora, i live streaming di Genshin Impact English sono avvenuti tutti su YouTube. Sembra che Twitch abbia tirato fuori il portafoglio per monopolizzare la vetrina di Inazuma e miHoYo prevede anche di raggiungere un nuovo pubblico e attirare nuovi giocatori con questa mossa. Inoltre, solitamente, lo streaming inglese avviene quattro ore dopo quello cinese su Bilibili.

Per il lancio di Inazuma, tuttavia, miHoYo non vuole far aspettare nessuno dei suoi giocatori e tutti stanno ricevendo lo streaming allo stesso tempo. Sarà interessante vedere se i futuri stream manterranno questo modo di fare le cose. Genshin Impact Versione 1.7 (la versione closed beta 2.0) con Inazuma dovrebbe essere lanciato il 21 luglio 2021. Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.