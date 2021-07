Pokémon GO Fest 2021 verrà celebrato anche di persona

Negli scorsi mesi avevamo appreso le date dell’evento atteso da tutti i fan del franchise giapponese: stiamo parlando del Pokémon GO Fest 2021. Si tratta di una ricorrenza dedicata esclusivamente al gioco in realtà aumentata per mobile uscito ormai quattro anni fa, più precisamente nel luglio 2016.

Il Pokémon Go Fest 2021 si terrà tra il 17 e il 18 luglio in modalità digitale, sebbene Niantic (la software house del titolo) e The Pokémon Company ospiteranno una serie di celebrazioni tenute dal vivo in più di venti città nella prima giornata dell’evento. Le città protagoniste della festa sono localizzate tra gli Stati Uniti, Nuova Zelanda ed Europa (purtroppo l’Italia non sarà inclusa) e i giocatori delle zone limitrofe vi potranno partecipare, ottenendo sfide e premi in-game.

Nel corso della giornata di ieri, Niantic ha scritto un post sul blog di Pokémon GO in cui ha assicurato ai giocatori che potranno beneficiare dell’esperienza indipendentemente dall’area di provenienza o dal fatto che partecipino all’evento di persona o meno. Niantic, inoltre, ha tenuto a precisare che l’evento si terrà nel pieno rispetto delle norme anti-contagio e che, quindi, verrà mantenuto costantemente il distacco sociale tra i partecipanti.

Per via del contenimento del numero di partecipanti, dunque, non ci aspetta assolutamente un evento al pari di quello che era stato organizzato a tema Zona Safari o di quelli del GO Fest degli scorsi anni. I festeggiamenti, in ogni caso si terranno a partire da sabato 17 luglio dalle 10.00 alle 18.00 (ora locale). Per il giorno 18 luglio non sono previsti eventi organizzati, in quanto sarà interamente dedicato ai vari raid di Pokémon leggendari.

Chiaramente, per prendere parte alla kermesse, i giocatori di Pokémon GO dovranno registrarsi in anticipo sul portale web o tramite l’app, attraverso la sezione “Eventi” del menù principale. La registrazione sarà assolutamente gratuita ma, purtroppo, non garantirà ai giocatori l’accesso, in quanto i posti saranno limitati.