Evangelion 3.0+1.0: il film arriva su Amazon Prime con l’intera tetralogia

Lo scorso 8 marzo 2021 usciva nei cinema giapponesi Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, canto del cigno e atto finale della tetralogia Rebuild of Evangelion, la rilettura della celeberrima saga mecha di Hideaki Anno che ha incantato gli appassionati di anime per decenni.

A pochi mesi dall’uscita in sala, finalmente, sappiamo quando l’ultima opera (che è anche quella di maggior successo) di Anno arriverà in Italia. Stando a quanto twittato dal profilo ufficiale dello studio d’animazione Khara infatti, Evangelion 3.0+1.0 approderà, insieme agli altri tre film che compongono la tetralogia, su Amazon Prime Video a partire dal 13 agosto 2021.

La notizia è stata confermata da Amazon, che in una conferenza stampa tenuta nella giornata di ieri ha annunciato di aver ottenuto l’esclusiva mondiale (al di fuori del Giappone) per l’opera di Hideaki Anno. Le pellicole arriveranno sul servizio di streaming del gigante dell’e-commerce in oltre 240 paesi.

L’ultimo film della saga si è rivelato un successo assoluto di critica, ma anche e soprattutto di pubblico, mettendo fine all’iconica saga animata in cui Anno ha riversato tutto se stesso. All’inizio di giugno il film ha ricevuto anche una nuova versione, che contiene alcune piccole revisioni, ma che non cambia nulla della sostanza del titolo.

Preparatevi dunque a tornare sulle unità EVA in compagnia di Shinji, Asuka e Rei per affrontare gli Angeli, ma soprattutto gli oscuri misteri della NERV. Recentemente la saga di Evangelion era tornata al cinema anche in Italia, il 28, 29 e 30 giugno scorsi, quando erano arrivati nelle sale i film Death/True e The End of Evangelion, i due lungometraggi con i quali Anno aveva cercato di concludere la saga dopo i problemi vissuti con le puntate finali dell’anime, che a causa di problemi di budget non avevano potuto mettere fine alla vicenda nel modo in cui il regista avrebbe voluto.

Cosa sarà cambiato nella nuova visione di Rebuild of Evangelion? Lo scopriremo soltanto a partire dal prossimo 13 agosto su Amazon Prime Video.

Evangelion:3.0+1.01 THRICE UPON A TIME on Prime Video on August 13th in over 240 countries and territories excluding Japan.https://t.co/GdQYZQKagY

For details, please see the announcement here: https://t.co/9H7NCtG6Uv#shineva #Evangelion pic.twitter.com/cHrmHMtdLN

