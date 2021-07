Nintendo: che tipo di console vedremo sul mercato?

Durante un’assemblea degli azionisti Nintendo, tenutasi martedì, come trascritto da VGC, il presidente della società, Shuntaro Furukawa ha fatto luce sui recenti rapporti che circondano il Nintendo Switch Pro.Di fronte a domande in merito, ha risposto:

La Società continuerà a concentrarsi sulla creazione di giochi unici e, per raggiungere questo obiettivo, continueremo a proporre giochi utilizzando una console di gioco dedicata con hardware e software integrati.

Ultimamente le voci su Switch Pro hanno preso piede, con molti che in precedenza sostenevano che potesse essere rivelato prima dell’E3 2021. Numerosi rapporti sugli elenchi della console in vari rivenditori e un lungo rapporto di Bloomberg alimentano ulteriormente le fiamme di queste voci. Con la continua carenza globale di chip e l’incapacità di Nintendo di tenere il passo con la domanda per Switch, sembra improbabile che una rivelazione sia prevista per almeno un paio di mesi. Ma possiamo aspettarci qualsiasi cosa da Nintendo. Inoltre, sempre durante la stessa assemblea, è stato chiesto quali fossero i suoi piani per il futuro delle mini console. Il presidente Furukawa, a questo proposito ha commentato:

Vogliamo sempre che i nostri prodotti siano giocati da persone di tutte le età, dai bambini agli adulti. Infatti, dopo essere stati nel business dei videogiochi per molti anni, crediamo che ora ci sia una gamma molto ampia di generazioni che ha adottato le console Nintendo.

Non sorprende che Nintendo indirizzi le sue mini-console verso i consumatori che non giocano più ai videogiochi, ma verso coloro che hanno avuto almeno un’ esperienza con console Nintendo in passato. I tentativi con il classico NES e SNES hanno avuto un successo incredibile e anche concorrenti come Sony si sono uniti con le proprie console classiche. Naturalmente, c’è anche il fatto che produrre qualsiasi cosa su larga scala è incredibilmente difficile in questo momento, principalmente a causa della carenza di chip. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.