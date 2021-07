Rainbow Six Extraction: nuovi dettagli sul gameplay

Ultimamente sono stati diffusi parecchi dettagli sul gameplay di Rainbow Six Extraction, la cui uscita sia avvicina sempre più. Il titolo FPS tattico e cooperativo (fino ad un massimo di tre giocatori) si è mostrato recentemente in un esaustivo video gameplay dalla durata complessiva di 15 minuti, in cui abbiamo potuto osservare con più precisione l’engine di gioco e alcune delle meccaniche che sono state implementate nell’opera. Si tratta di un titolo di Ubisoft Montreal che ricalca il tema del diffusione di un virus letale che costituisce una minaccia batteriologica letale per la Terra. Toccherà ai Rainbow Six contrastarla e porre fine al pericolo.

Nella giornata di oggi, inoltre, il canale YouTube ufficiale di Sony PlayStation ha condiviso un altro gameplay trailer di Rainbow Six Extraction, anche se molto meno duraturo. Il trailer si concentrava nello spiegare ai futuri shooter che è prevista una nuova meccanica che prevedrà l’utilizzo degli ologrammi. Questi nuovi espedienti atti a distrarre le mostruose creature saranno un asso nella manica esclusivo di un personaggio presentato proprio in questo trailer (già noto a chi ha giocato il primo capitolo, cioè Tom Clancy’s Rainbow Six Siege): Aria, conosciuta anche con il nome di Alibi.

Alibi, come già in tanti sapranno, è l’esperta degli ologrammi e può scagliare delle esche dai droni che attiva, in modo da porre una distrazione tra lei e i nemici che deve affrontare. Ma c’è di più. Una volta che le esce olografiche verranno attaccate dalle minacce biologiche, Alibi sarà in grado di identificare l’artefice dell’attacco e potrà studiare una strategia per abbatterlo.

Per approfondire le abilità di Aria (o Alibi) vi rimandiamo al trailer sottostante, al termine del quale ci viene ricordato che Rainbow Six Extraction diverrà disponibile per i giocatori a partire dal 16 settembre 2021 per PlayStation 5 e PlayStation 4. Il pre-order è altresì disponibile.